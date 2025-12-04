سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان المتوسط قبل طرحها الثلاثاء المقبل

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء المقبل، لطرح شقق الإسكان الاجتماعي المتوسط، على أن يكون هذا الطرح من أصل الـ400 ألف وحدة سكنية التي أعلنت الحكومة عن طرحها عقب عيد الفطر المبارك، ونشرح في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان المتوسط وفقاً لما هو معلن من قبل الوزارة.

كم عدد شقق الإسكان الاجتماعي المطروحة الثلاثاء المقبل؟

-يبلغ إجمالي شقق الإسكان الاجتماعي المطروحة 35 ألفا و88 شقة.

ما هي عدد شقق الإسكان الاجتماعي المتبقية من هذا الطرح؟

يبلغ عدد الشقق المتبقية بعد طرح يوم الثلاثاء 226 ألفا و165 وحدة سكنية.

ما هو جدول مواعيد طرح شقق الإسكان الاجتماعي ؟

-الطرح مقسم لأربع مراحل بعد طرح يوم الثلاثاء وجاءت كالتالي :

المرحلة الثانية 59510 وحدات سكنية في 15/7/2025.

المرحلة الثالثة 59687 وحدة سكنية في 15/10/2025.

المرحلة الرابعة 58312 وحدة سكنية في 15/1/2026.

المرحلة الخامسة 48656 وحدة سكنية في 15/4/2026.

كيف يمكن الاطلاع على كراسة شروط شقق الإسكان الخاصة بالطرح؟

يمكن الاطلاع على كراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

كم يبلغ سعر المتر في طرح شقق الإسكان يوم الثلاثاء؟

يتراوح سعر المتر بين 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه، وذلك حسب موقع الوحدة والمدينة، علماً بأن الأسعار الأعلى تتركز في مدن مثل القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية، والعبور.

من له حق التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي؟

-كل مواطن من المقيمين أو العاملين بذات المحافظة من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم عليها أو المرتبط بها عملا.

ما هي موانع التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي؟

-ألا يكون المتقدم استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.

-ألا يكون المتقدم مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- ألا يكون المتقدم قد سبق تخصيص وحدة سكنية له أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.