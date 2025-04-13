القاهرة تعلن أسعار تذكرة أتوبيس النقل العام.. وتحذّر من عقوبات فورية للمخالفين

كشفت محافظة القاهرة، عن أنّ سعر تذكرة أتوبيس النقل العام 10 جنيهات للأتوبيس العادي على 186 خط سير على مستوى المحافظة، أما تذكرة الأتوبيس المكيف 20 جنيهًا في 11 خطا.

سعر تذكرة أتوبيس النقل العام

وأوضحت المحافظة أنّ سعر تذكرة أتوبيس النقل العام للمينى الباص العادي 16 جنيهًا، وتذكرة الميني باص المكيف 19 جنيهًا.

وأجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، عدّة جولات لمتابعة المواقف وخطوط السير في عبد المنعم رياض والسلام والسيدة عائشة، لمتابعة انتظام العمل في المواقف والتزام السائقين بتعريفة المواصلات وسعر تذكرة أتوبيس النقل العام، وتكليف رؤساء الأحياء والقائمين على المواقف بنشر البنرات والملصقات بالتعريفة الجديدة على مداخل المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وناشدت محافظة القاهرة، المواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات في سعر التعريفة المقررة على سيارات السرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، مع وضع ملصقات على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة بالتعريفة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الفور.