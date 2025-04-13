سعر اليورو في البنوك اليوم الأحد 13-4-2025 مقابل الجنيه المصري.. تحديث جديد

أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن تحديث في سعر اليورو اليوم الأحد 13-4-2025 مقابل الجنيه المصري، تزامنًا مع بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك ووفقًا للتحديث الجديد عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، حيث سجل نحو 57.38 جنيه للشراء، مقابل 58.94 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري.

ووفقًا لآخر تحديث معلن من قِبل البنوك عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لها، جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري كالتالي:



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري



سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم الأحد نحو 57.38 جنيه للشراء، مقابل 58.94 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر



وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 57.38 جنيه للشراء مقابل 58.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة



سجل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك القاهرة نحو 57.38 جنيه للشراء مقابل 58.94 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو اليوم الأحد داخل فروع بنك الإسكندرية مستوى 57.38 جنيه للشراء مقابل 58.94 جنيه للبيع.