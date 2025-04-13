سعر اليورو في البنوك اليوم الأحد 13-4-2025 مقابل الجنيه المصري.. تحديث جديد

سعر اليورو في البنوك اليوم الأحد 13-4-2025 مقابل الجنيه المصري.. تحديث جديد

سعر اليورو في البنوك اليوم الأحد 13-4-2025 مقابل الجنيه المصري.. تحديث جديد

أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن تحديث في سعر اليورو اليوم الأحد 13-4-2025 مقابل الجنيه المصري، تزامنًا مع بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك ووفقًا للتحديث الجديد عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، حيث سجل نحو 57.38 جنيه للشراء، مقابل 58.94 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري.

ووفقًا لآخر تحديث معلن من قِبل البنوك عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لها، جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري كالتالي:


سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم الأحد نحو 57.38 جنيه للشراء، مقابل 58.94 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 57.38 جنيه للشراء مقابل 58.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك القاهرة نحو 57.38 جنيه للشراء مقابل 58.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو اليوم الأحد داخل فروع بنك الإسكندرية مستوى 57.38 جنيه للشراء مقابل 58.94 جنيه للبيع.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا