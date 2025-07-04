منهج امتحانات شهر أبريل للصف الثاني الثانوي «أدبي»

حددت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني منهج امتحانات شهر أبريل للصف الثاني الثانوي أدبي، مشيرة إلى أن امتحانات شهر أبريل ستغطي المناهج الدراسية التي تم تدريسها خلال الفترة من الأسبوع الخامس وحتى الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني لعام 2024-2025.

منهج امتحانات شهر أبريل 2025 للصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية



وشمل منهج اللغة العربية امتحانات شهر أبريل 2025 للصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية المقررات الآتية:



النصوص: اللغة والمجتمع، عودوا إلى مصر، صناعة الآراء.

القراءة: اللغة والهوية، مصريون مصريون.

النحو: أسماء الأفعال، لا النافية للجنس.

الأدب: المدرسة الرومانتيكية، الشعر الوطني، فن المقال.

البلاغة: الأسلوب الخبري، أسلوب التوكيد.

القصة: الفصول 13، 14

منهج امتحانات شهر أبريل 2025 للصف الثاني الثانوي للغة الإنجليزية

Unit 9

Unit 10

Unit 11

منهج الجغرافيا امتحانات شهر أبريل 2025 للصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية



الباب 3 الدرس 3،4

الباب 4 الدروس 1،2

منهج التاريخ امتحانات شهر أبريل 2025 للصف الثاني الثانوي

الباب 4 الدروس 1،2

الباب 3 الدرس 4 و 3

منهج علم النفس والاجتماع امتحانات شهر أبريل 2025 للصف الثاني الثانوي

أولًا علم النفس:

الوحدة 3 المواضيع 4،5

الوحدة 4 الموضوع 1

ثانيًا علم الاجتماع:

الوحدة 3 كاملة

الوحدة 4: الموضوع 1

منهج الرياضيات امتحانات شهر أبريل 2025 للصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية



الجبر: الوحدة 1 الدروس 3:5

التفاضل والتكامل: الوحدة 3: من مشتقة مجموع دالتين حتى ما قبل قاعدة التكامل 1