وزير النقل والصناعة يبحث التعاون مع السويد لتنفيذ مشروعات عملاقة في الطرق والكباري

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، سفير السويد بالقاهرة، داج يولين-دانفيلت، والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة، وحضر اللقاء قيادات وزارتي النقل والصناعة.

رغبة الجانب السويدي في التعاون مع وزارة النقل المصرية

في بداية الاجتماع، وجه الوزير التهنئة للسفير بمنصبه الجديد بالقاهرة، مؤكدًا على عمق وقوة العلاقة بين مصر والسويد، وتطلعه لزيادة حجم التعاون في مجال الصناعة من خلال إنشاء مصانع لإنتاج (السيارات والأتوبيسات ومحطات الشحن) الكهربائية، والتي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، وخاصة مع الشركات العالمية مثل فولفو وسكانيا، ومصانع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، والمصانع المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك إمكانية التعاون مع شركة إريكسون لإنتاج شبكات الجيل الرابع والخامس، وتعزيز التعاون مع شركة أسترازينيكا.

كما أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل بالتجربة السويدية في مجال السلامة على الطرق (صفر حوادث)، متطلعًا إلى الاستفادة من الخبرات السويدية في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

ومن جانبه، أبدى رغبته في التعاون مع وزارة النقل المصرية في مراجعة ما تم من إجراءات بشأن تأسيس شركة الأتوبيس الترددي والهيكل الوظيفي والإداري لها، والاستفادة من خبرتهم في هذا المجال، وكذلك تمويل الدراسات المطلوبة لإعداد خطة تشغيل مشروع الأتوبيس الترددي بمراحله المختلفة.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل على أهمية هذا التعاون سواء في مشروع الأتوبيس الترددي BRT أو في إعداد الدراسات الخاصة بمنظومة النقل داخل العاصمة الإدارية من خلال تعاون شركة أكتا مع الجانب السويدي.

كما أضاف الوزير أن مشروع B.R.T سيمثل نمطًا حضاريًا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، حيث أنه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

المحافظة على البيئة من خلال تقليل انبعاثات عوادم السيارات

وأشار إلى أن المشروع سيساهم في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج وتقاطع مسطرد، لافتًا إلى أن هذا المشروع يعتبر أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى، حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج) و (مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و(القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور).

المرحلتان الأولى والثانية من مشروع الأتوبيس الترددي

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT والذي سيتم تسييره على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، حيث سيتم تسيير عدد 100 أتوبيس كهربائي سعة كل أتوبيس 66 راكبًا بما يعادل (5 ميكروباصات) وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين، مشيرًا إلى أنه قد تم إنتاج هذه الأتوبيسات محليًا في مصر في إطار خطة توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات وعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.