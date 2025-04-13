قائد القوات البحرية يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية

قائد القوات البحرية يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية

قائد القوات البحرية يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية

في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أوجه التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوت البحرية الفريق بحري ديمتريوس كاتاراس، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون البحري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجانبان أهمية دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية بين القوات البحرية المصرية واليونانية في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وفى سياق متصل، قام الوفد بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التي شهدتها القوات البحرية في الآونة الأخيرة، والمرور على شركة ترسانة الإسكندرية للتعرف على الإمكانيات والخبرات المصرية الرائدة في مجال إنتاج الوحدات البحرية المختلفة.

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