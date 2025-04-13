5 فوائد لزيت الزيتون مع الزعتر.. خليط غذائي سحري

تتعدد فوائد زيت الزيتون مع الزعتر عند خطلهما سويًا وإضافتهما إلى الأطعمة المختلفة، فبخلاف منحهما نكهة مميزة للطعام خاصة أطباق السلطة والمقبلات وغيرهم من الوصفات الخفيفة خلال اليوم، إلا أن هذا المزيج الغذائي يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية اللازمة التي يحتاجها الجسم، خاصة لمقاومة العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة التي قد يتعرض لها الإنسان.

فوائد زيت الزيتون مع الزعتر

عند دمج زيت الزيتون مع الزعتر، فإنهما يكونان بمثابة حائط صد للعديد من الأمراض، إذ كشفت الدكتور مروة شعير، خبير التغذية بمعهد بحوث التكنولوجيا وعلوم الغذاء، خلال حديثها لـ«الوطن» عن أبرز فوائد زيت الزيتون مع الزعتر.

وتتمثل أبرز فوائد خلط زيت الزيتون مع الزعتر في:

مقاومة الشقوق الحرة التي قد تدخل جسم الإنسان.

تقوية الجهاز المناعي.

الوقاية من الإصابة بالالتهابات والكثير من الأمراض المزمنة كالسرطان.

تحسين كفاءة الكبد والجهاز الهضمي.

تحسين نسب الكوليسترول في الدم.

فوائد زيت الزيتون

فيما يعتبر زيت الزيتون مكون غذائي صحي، حسبما أوضحت خبيرة التغذية، لافتة إلى أنه يعتبر من أجود أنواع الزيوت الطبيعية، ومن الأفضل تناوله كما هو باردًا وعدم تسخينه أو تعريضه للحرارة.

وتتمثل أبرز فوائد زيت الزيتون في تعزيز الذاكرة وتحسينها، وكذلك العمل على صحة القلب والكبد.

ويمكن إضافة زيت الزيتون على الأطعمة المختلفة، واستبداله بالزيوت المهدرجة، خاصة عند الرغبة في إنقاص الوزن.