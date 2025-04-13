أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد 13-4-2025

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد 13-4-2025

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد 13-4-2025

‎تحديث جديد شهدته أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد 13-4-2025 لمختلف الأنواع، وذلك تزامنًا مع بدء التعاملات الصباحية اليوم، إذ سجل سعر الكيلو الواحد من الطماطم بسوق العبور للجملة من 2.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو.

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد

وبحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، جاءت أسعار الخضروات اليوم الأحد 13-4-2025 على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم الأحد 13-4-2025

- الطماطم: من 2.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو.

- البطاطس: من 5.5 إلى 9.5 جنيه للكيلو.

- أسعار البصل الأبيض: من 5 إلى 14 جنيهًا للكيلو.

- البصل الأحمر: من 9 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

- الكوسة: من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو.

- الجزر: من 3 إلى 5 جنيهات.

- الفاصوليا: من 12 إلى 15 جنيهًا.

- الباذنجان البلدي: من 5 إلى 9 جنيهات.

- الخيار الصوب: من 5 إلى 9 جنيهات.

- الخيار البلدي: من 5 إلى 9 جنيهات.

- البامية: من 60 إلى 65 جنيهًا.

- البسلة: من 10 إلى 15 جنيهًا.

- السبانخ: من 8 إلى 10 جنيهات.

- القلقاس: من 12 إلى 15 جنيهًا.

- الفلفل الألوان (أصفر – أحمر – برتقالي) من 30 إلى 45 جنيهًا.

- الفلفل الحامي صوب: من 7 إلى 27 جنيهًا.

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