فيلم سيكو سيكو يدخل نادي المئة بعد تجاوز إيراداته 100 مليون جنيه

فيلم سيكو سيكو يدخل نادي المئة بعد تجاوز إيراداته 100 مليون جنيه

فيلم سيكو سيكو يدخل نادي المئة بعد تجاوز إيراداته 100 مليون جنيه

رقم قياسي جديد حققه فيلم سيكو سيكو للمخرج عمر المهندس في أولى تجاربه السينمائية، بعد أن تجاوزت إيراداته 100 مليون جنيه في أسبوعين عرض، حيث حقق الفيلم في آخر ساعة 4 ملايين و399 ألف جنيه، ما يرفع إجمالي إيرادات الفيلم إلى 102 مليون و442 ألف جنيه.

إيرادات مرتفعة لـ سيكو سيكو

ونجح فيلم سيكو سيكو بطولة الثنائي عصام عمر وطه دسوقي في تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر، حيث وصل إجمالي ما حققه الفيلم بعد انتهاء إجازات عيد الفطر2025 إلى 82.5 مليون جنيه، ومع بداية الأسبوع الحالي حقق 19.8 مليون جنيه، بحسب تقارير الإيرادات اليومية الصادرة عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

سيكو سيكو الأعلى إيرادا في 2025

وانضم فيلم سيكو سيكو إلى نادي أفلام الـ100 مليون جنيه، حيث لم ينجح فيلم آخر في 2025 من تحقيق هذا الرقم في شباك التذاكر حتى الآن.

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