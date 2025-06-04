



وحصد نجح فيلم سيكو سيكو للمخرج عمر المهندس في تصدر قائمة أفلام عيد الفطر 2025 لليوم السابع على التوالي، والمعروضة حاليا في دور العرض السينمائي، وحقق الفيلم الذي يجمع في بطولته عصام عمر وطه دسوقي إجمالي إيرادات بلغ 71 مليون و254 ألف جنيه، وذلك بعد ما حقق في آخر 24 ساعة في السينمات إيرادات بلغت 7 ملايين جنيه، وذلك بحسب تقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.وحصد فيلم سيكو سيكو نصيب الأسد من إيرادات أفلام عيد الفطر، والتي حققت على مدار الأسبوع إيرادات بلغت 94 مليون و229 ألف جنيه.

ألصفا ثانوية بنات يحتل المركز الثاني في موسم أفلام عيد الفطر

بينما جاء في المركز الثاني فيلم الصفا ثانوية بنات للمخرج عمرو صلاح، وقد حقق الفيلم إيرادات بلغت 14 مليون و478 ألف جنيه، وهو الفيلم الذي يجمع في بطولته كلا من علي ربيع، أوس أوس (محمد أسامة)، محمد ثروت وبيومي فؤاد بالإضافة إلى عدد من النجمات الشابات.

نجوم الساحل في المركز الثالث بقائمة إيرادات أفلام العيد.. يحقق 5 ملايين جنيه