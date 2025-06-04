إيرادات أفلام عيد الفطر تقترب من 100 مليون في أسبوع.. وسيكو سيكو يتصدر شباك التذاكر
إيرادات أفلام عيد الفطر تقترب من 100 مليون في أسبوع.. وسيكو سيكو يتصدر شباك التذاكر
- فيلم سيكو سيكو
- فيلم الصفا ثانوية بنات
- فيلم نجوم الساحل
- فيلم فار بـ 7 أرواح
- أفلام عيد الفطر 2025
- إيرادات أفلام عيد الفطر
نجح فيلم سيكو سيكو للمخرج عمر المهندس في تصدر قائمة أفلام عيد الفطر 2025 لليوم السابع على التوالي، والمعروضة حاليا في دور العرض السينمائي، وحقق الفيلم الذي يجمع في بطولته عصام عمر وطه دسوقي إجمالي إيرادات بلغ 71 مليون و254 ألف جنيه، وذلك بعد ما حقق في آخر 24 ساعة في السينمات إيرادات بلغت 7 ملايين جنيه، وذلك بحسب تقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.
وحصد فيلم سيكو سيكو نصيب الأسد من إيرادات أفلام عيد الفطر، والتي حققت على مدار الأسبوع إيرادات بلغت 94 مليون و229 ألف جنيه.
وحصد فيلم سيكو سيكو نصيب الأسد من إيرادات أفلام عيد الفطر، والتي حققت على مدار الأسبوع إيرادات بلغت 94 مليون و229 ألف جنيه.
ألصفا ثانوية بنات يحتل المركز الثاني في موسم أفلام عيد الفطر
بينما جاء في المركز الثاني فيلم الصفا ثانوية بنات للمخرج عمرو صلاح، وقد حقق الفيلم إيرادات بلغت 14 مليون و478 ألف جنيه، وهو الفيلم الذي يجمع في بطولته كلا من علي ربيع، أوس أوس (محمد أسامة)، محمد ثروت وبيومي فؤاد بالإضافة إلى عدد من النجمات الشابات.
نجوم الساحل في المركز الثالث بقائمة إيرادات أفلام العيد.. يحقق 5 ملايين جنيه
وبإيرادات بلغت 5 ملايين و626 ألف جنيه، احتل فيلم نجوم الساحل للمخرج رؤوف السيد المركز الثالث في قائمة إيرادات الأفلام المصرية، والذي يجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم الشباب من بينهم أحمد داش، مايان السيد، على صبحي بالإضافة إلى أحمد عبد الحميد، وفي المركز الرابع والأخير جاء فيلم فار بـ7 أرواح للمخرج شادي علي، حيث لم يحقق الفيلم سوى مليون و871 ألف جنيه على مدار أسبوع العيد في السينمات.