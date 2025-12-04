زيادة 20%.. فيلم سيكو سيكو يسجل رقما قياسيا في شباك التذاكر

شهدت إيرادات فيلم سيكو سيكو للمخرج عمر المهندس، ارتفاعا في شباك التذاكر بنحو 20%، مقارنة بأمس الجمعة، حيث سجل الفيلم إيرادات في آخر 24 ساعة، بلغت 6 ملايين و818 ألف جنيه، بواقع بيع 50 ألف تذكرة سينما، وذلك زيادة عن إيرادات الخميس التي بلغت 5 ملايين و664 ألف جنيه، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وارتفع إجمالي إيرادات فيلم سيكو سيكو منذ طرحه في السينما نهاية مارس الماضي، إلى 98 مليونا و83 ألف جنيه، وذلك بعد ما حقق الفيلم حتى نهاية الأسبوع الماضي، إيرادات وصلت إلى 82.5 مليون جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات منذ بداية الأسبوع الجاري إلى 15.5 مليون جنيه، ومن المتوقع خلال الساعات المقبلة، أن يتخطى الفيلم 100 مليون جنيه.



البرومو الدعائي لـ فيلم سيكو سيكو

قصة فيلم سيكو سيكو

وتدور أحداث فيلم سيكو سيكو في إطار كوميدي حول ابني العم «سليم» و«يحيى»، اللذان يتفاجآن بوفاة عمهما الذي ترك لهما ورثا كبيرا، لكنه عبارة عن بضاعة غير مشروعة يحاولان بيعها من أجل تحقيق أحلامهما، ولكنهما يواجهان العديد من العقبات، وهو من بطولة: عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة وخالد الصاوي وغيرهم، ومن إخراج عمر المهندس.



ونجح فيلم سيكو سيكو منذ طرحه في دور العرض السينمائية، في تحقيق حالة من النجاح سواء على مستوى الإيرادات أو على المستوى النقدي، حيث حصد العديد من المراجعات الإيجابية والإشادات النقدية من الجمهور والنقاد على حد سواء.