«مياه القناة» تنتهي من تطهير شبكات قرية الأبطال وتكثيف الأعمال في مدينة المستقبل

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، الانتهاء من أعمال الملس والتطهير لقرية الأبطال بالقنطرة شرق، وتكثيف العمل في أعمال التسليك والملس والتطهير لجميع خطوط شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بمدينة المستقبل، وذلك بواسطة الدفع بفرق التطهير، بالإضافة إلى صيانة وتركيب مطابق بالوعات بدل التي جرى سرقتها.

تطهير المناطق الساخنة والخطوط الرئيسية والفرعية

وأضاف أن أعمال الملس والتطهير لخطوط شبكات وبالوعات الصرف الصحي بمدينة المستقبل تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسية والفرعية، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافوري، والكباش، لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، والمُخلفات والمواد الصلبة من غرف التفتيش بالوعات الصرف الصحي.

وأكد رئيس مياه الشرب، أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى بمدينة المستقبل حيث تمت أعمال الملس والتطهير للخط العمومي في مساكن الألف وحدة، ومنطقة مساكن إيجكو، ومساكن مبارك ومساكن التعاونيات، واستمرار الأعمال بمناطق المميز أ و ب 2، ومنطقة مجلس المدينة.

منع تجمعات الرواسب بالشبكات

وأضاف أن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات وخطوط الصرف الصحي، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

بينما أصدر رئيس مياه الشرب بمحافظات القناة، تعليمات مشددة على جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيى وعمال الشركة بالمرور المستمر على جميع محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، بصفة دورية، بالتنسيق مع فرق الطوارئ، لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث.

استمرار الجولات المفاجئة

وأوضح أن جولاته المفاجئة مستمرة سواء على محطات مياه الشرب أو رفع ومعالجة الصرف الصحي بجميع مناطق محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بالإضافة إلى أعمال الملس والتطهير للشبكات، ومتابعة أعمال الصيانة التي تجري لبعض المحطات، لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية في العمل، والعملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب.