ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 50 ألفا و944 شهيدا

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50 ألفا و944 شهيدا، والإصابات إلى 116 ألفا و156 مصابا، وذذلك منذ 7 أكتوبر 2023.

آخر إحصائيات ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأفادت مصادر طبية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن من بين الحصيلة 1.574 شهيدا، و4.115 مصابا منذ 18 مارس الماضي، مشيرة إلى أن 11 شهيدا، و111 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.

بيان وزارة الخارجية الفلسطينية

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن قصف الاحتلال الوحشي للمستشفى المعمداني في مدينة غزة وتدميره وإخراجه بالكامل عن الخدمة بما رافقه من تشريد للمرضى والجرحى والقائهم في الشارع، ما كان له أن يحدث لولا تواطؤ المجتمع الدولي، وتقاعسه عن تحمل مسؤولياته".

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأحد، أن الاحتلال سبق ودمّر عمدًا 34 مستشفى في القطاع وأخرجها عن الخدمة، بشكل يترافق مع استمرار سياسة تجويع وتعطيش وحرمان المواطنين من الأدوية.



واعتبرت استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية من أبشع مظاهر الإبادة، واستهتار صارخ بالمجتمع الدولي والمبادئ والقوانين الإنسانية، ويندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة، لاستكمال تدمير جميع مقومات الحياة في القطاع وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، تمهيداً لإجبار المواطنين على الهجرة بالقوة العسكرية.



وأكدت الوزارة أن مجلس الأمن الدولي يتحمل كامل المسؤولية عن فشله في حماية المدنيين، وفرض الوقف الفوري للإبادة، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات بشكل مستدام، والبدء بتنفيذ جميع أشكال الإغاثة والإعمار.