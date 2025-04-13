«أحد حزين في غزة».. استهداف مدرسة الديحان ومستشفى المعمداني واستشهاد العشرات

كشفت تقارير من قطاع غزة عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين فجرا، نتيجة قصف إسرائيلي متواصل على أنحاء متفرقة في القطاع، فيما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني في غزة ومدرسة الديحان.

استشهاد 8 فلسطينيين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» نقلا عن مصادر طبية، استشهاد امرأة نتيجة إطلاق نار من طائرة مسيّرة في جباليا البلد شمالي القطاع، واستشهاد 7 فلسطينيين في قصف استهدف مركبة مدنية على شارع الرشيد بمحيط محطة التحلية في مدينة دير البلح وسط القطاع.

واستشهد فلسطينيون وأصيب آخرون نتيجة قصف طائرات إسرائيلية مدرستي سعد بن معاذ شرق التفاح، والدحيان في الشيخ رضوان، اللتان تؤويان نازحين.

إدانة الخارجية الفلسطينية

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، القصف الوحشي لمستشفى المعمداني في غزة، ما تسبب في تدميره وإخراجه بالكامل عن الخدمة، بما رافقه من تشريد للمرضى والجرحى وإلقائهم في الشارع، مبينة أنّ الاحتلال الإسرائيلي دمّر عمدًا 34 مستشفى في القطاع وأخرجها عن الخدمة، بشكل يترافق مع استمرار سياسة تجويع وتعطيش وحرمان المواطنين من الأدوية.

تحميل المسؤولية لمجلس الأمن

وحمّلت الوزارة مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن فشله في حماية المدنيين، وفرض الوقف الفوري للإبادة وفتح المعابر، وإدخال المساعدات بشكل مستدام، والبدء بتنفيذ جميع أشكال الإغاثة والإعمار.

قصف متجدد على المستشفى

وقصفت طائرات إسرائيلية قصفت فجرا، مبنى مستشفى المعمداني في غزة، والذي تعرض لقصف عنيف في 17 أكتوبر 2023، خلال تواجد المئات من النازحين والمرضى والجرحى داخله، ما أسفر عن مقتل 471 مواطنا، وإصابة المئات.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ سبب مهاجمته المستشفى المعمداني في شمال غزة لأنه يحوي مركز قيادة وتحكم تستخدمه حماس.