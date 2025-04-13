غارة إسرائيلية تدمر مستشفى المعمداني وتفاقم الانهيار الصحي بغزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، بشير جبر، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية استهدفت بشكل مباشر مستشفى المعمداني الواقع في حي التّفاح شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير مبنى الاستقبال والطوارئ بالكامل، وإخراج المستشفى من الخدمة.

وبحسب جبر، خلال رسالته على الهواء، فإن الغارة استهدفت المبنى الحديث داخل المستشفى، والذي يضم أقسام الطوارئ، العمليات الجراحية، العناية المركزة، ومحطة الأكسجين، مشيرًا إلى أن طاقم المستشفى تمكن من إخلاء المرضى قبل لحظات من القصف، الأمر الذي حال دون وقوع كارثة أكبر.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن الضربة الإسرائيلية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى والمنطقة المحيطة، مما زاد من خطورة الوضع، خصوصًا على المرضى الذين لا يزالون في المبنى المجاور، مع استمرار تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء المنطقة.

انهيار المنظومة الصحية في غزة

وأوضح جبر، أن عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة في غزة ارتفع إلى 34 مستشفى، ولم يتبق سوى عدد محدود من المستشفيات التي تعمل جزئيًا في المحافظات الوسطى والجنوبية، أبرزها مستشفى شهداء الأقصى في الوسطى، ومجمع ناصر الطبي والمستشفى الأوروبي في الجنوب، لكنها تعاني من عجز حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

معاناة المرضى.. ولا بدائل

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أنه لا توجد أي بدائل حالية للمستشفى المعمداني في مدينة غزة، خاصة في ظل الإخلاء القسري للسكان في الأحياء الشرقية مثل الزيتون، التفاح، الدرج والشجاعية، والتي تتعرض لقصف مكثف.

ويؤكد جبر أن العجز في الإمكانات الطبية دفع الطواقم العاملة إلى العجز عن تقديم أبسط خدمات الرعاية، حتى للحالات البسيطة، مع استمرار الحصار ومنع دخول الإمدادات الطبية والغذائية منذ أكثر من أربعين يومًا.

مناشدات عاجلة

وفي ظل هذا الوضع الكارثي، تواصل وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمات الإغاثة الدولية توجيه نداءات عاجلة إلى المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة للتدخل الفوري، والسماح بإدخال الإمدادات الطبية والفرق الطبية المتخصصة، لمنع انهيار شامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة.