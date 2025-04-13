دبلوماسي سابق: مصر وقطر يبذلان جهودا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية

دبلوماسي سابق: مصر وقطر يبذلان جهودا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية

دبلوماسي سابق: مصر وقطر يبذلان جهودا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ مصر وقطر يبذلان جهودا كبيرة ولهما دور مهم في مساندة الفلسطينيين وإحلال الأمن والسلام في المنطقة.

وأضاف بيومي خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «قطر صاحبة دور طيب جدا وتستغل علاقاتها مع الأطراف كافة، وبالتالي أصبحت شريكة لمصر، وقطر دولة صغيرة الحجم كبيرة الدور».

وتابع: «نجحت مصر في استيعاب الطموح القطري في أن يكون لها دور طالما لديها دبلوماسية نشطة بهذا الشكل، كما أنّ البعد الاقتصادي بين البلدين في غاية الأهمية، وهناك في مصر البنك الأهلي القطري والمؤسسات القطرية، وحجم الاستثمارات القطرية الموجودة في مصر تدعم اقتصاد البلدين، وهناك جالية مصرية كبيرة جدًا في قطر تتجاوز 50 ألف مصري من خيرة خبرائنا».

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