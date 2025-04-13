تفاصيل أكبر حدث توظيفي مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر

شارك صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوى الإعاقة عطاء في ملتقى «خطوة» لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع شركة حلم في أكبر حدث توظيفي شامل ومخصص للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

وفي بيان صادر عن صندوق عطاء، أوضح أن هذا الملتقى يأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز حقوقهم وضمان دمجهم في سوق العمل، وشهد الملتقي إقبالًا كبيرًا من الراغبين في الحصول على وظائف، حيث تم تقديم العديد من الوظائف في مجالات مختلفة، في كبرى الشركات العاملة في مختلف القطاعات هذا الي جانب إجراء مقابلات فورية للعديد من الوظائف المتاحة، مما يسرع من عملية التوظيف ويمنح الباحثين عن عمل فرصة حقيقية لبدء مسيرتهم المهنية كما وفر الملتقى للحضور فرصة منح تدريبية مميزة وجلسات تطوير مهني وكذلك خدمة مراجعة السير الذاتية من قبل محترفين لمساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة في تقديم أنفسهم بأفضل صورة لأصحاب العمل.



واستهدف الملتقي الأشخاص ذوي الإعاقة من 18 لـ 40 سنة للخريجين الجامعيين أو الحاصلين على الدبلومات أو الثانوية العامة، حيث أتاح لهم شغل مكتبي وإداري لحملة المؤهلات وشغل فني وتشغيلي لحملة الدبلومات أو الثانوية.



والجدير بالذكر أن «عطاء» هو أول صندوق استثمار خيري ينشأ في مصر، وقد حرص مؤسسوه على أن يكون تركيزه في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وشدد على أنه من أهم مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيرية هي ضمان استدامة التمويل حيث لا يتم الصرف من أصل الأموال، ولكن من عوائد استثمارها كذلك نجد أن هناك فصل بين توجيه الأموال وتنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية إضافة إلى تولى شركة متخصصة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية، وكل ذلك يحقق رقابة أفضل ويعزز من أداء الصندوق.

ولفت إلى أن الاستثمار في الخير بشراء وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء» متاح للأفراد والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية من خلال فروع عدد من البنوك التجارية المصرية إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.