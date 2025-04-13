وكيل «تعليم مطروح» تتابع تنفيذ مبادرة «مدرستي تقرأ» في المدارس

تابعت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال جولة تفقدية مفاجئة، عددا من مدارس قطاع البنجر أقصى شرق المحافظة، للوقوف علي سير العملية التعليمية ومدى انضباط الدراسة.

وخلال تفقدها الفصول الدراسية بالمدارس، قالت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان اليوم، لأبنائها الطلاب إن الجد والاجتهاد في طلب العلم ضمان حقيقي لتحقيق التفوق ليكونوا نواة طيبة لمواطنين صالحين نافعين لأنفسهم وأسرهم ووطنهم الغالي مصر، وأكدت لهم ضرورة المحافظة علي المدرسة كونها البيت الثاني لهم ومحرابا لتلقي العلم والتعليم والذي يعد أسمي الرسالات.

التقييمات الأسبوعية في المدارس

وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح آليات تنفيذ المهام اليومية والتقييمات الأسبوعية والشهرية وفق التكليفات الوزارية، وقامت بالاطلاع على الكراسات المهام اليومية والكشاكيل الطلابية المخصصة لذلك في مختلف المواد الدراسية، مؤكدة لمسئولي المدارس بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتلك التقييمات في سبيل تحقيق الهدف المأمول منها بتحديد المستوي الحقيقي للطلاب علي أرض الواقع وعلاج أي قصور أو تراجع في المستوي العلمي أولا بأول، ونبهت أيضا علي مديري المدارس بضرورة توعية الطلاب بالمحافظة علي الأثاث المدرسي والمشاركة الفعالة في مسابقة أجمل فصل وترسيخ القيم السامية والأخلاقيات الفاضلة في نفوسهم.

مبادرة مدرستي تكتب وتقرأ

ووجهت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بضرورة الاهتمام بمظهر المدارس وتوفير بيئة تعليمية تربوية جاذبة من خلال الإسراع في دهان الفصول الدراسية وتشجير أفنية المدارس، كما تابعت تنفيذ مبادرة «مدرستي تكتب وتقرأ بطلاقة» من خلال متابعة المستوى اللغوي لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في القراءة والكتابة.

حل مشاكل العملية التعليمية

وفي سياق متصل، عقدت نادية فتحي اجتماعا مع رؤساء الأقسام ومديري المراحل التعليمية في ديوان عام قطاع البنجر التعليمي بالقرية 26، تناولت خلاله آليات العمل والعقبات التي تعاني منها مدارس البنجر مؤكدة أن خطة العمل التي تنتهجها بالمديرية تتمثل في رصد وتحديد المشكلة ثم طرح الحلول الفورية وفق الإمكانيات المتاحة وصقلها، في الوقت الذي أعرب العاملون بقطاع البنجر عن سعادتهم بذلك اللقاء وسعة أفق وكيل الوزارة للاستماع بصبر وتركيز لكافة المقترحات الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية بمدارس القري والنجوع، وأوضحت وكيل الوزارة للحضور أهمية التحلي بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية من أجل تخطي أي عقبات تواجه منظومة العمل وفي سبيل تحقيق تقدم ملموس للعملية التعليمية بمدارس القطاع بما يكفل تقديم منتج تربوي تعليمي يستفيد منه أبناؤنا الطلاب.