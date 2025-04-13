عاجل.. أمطار على كفر الشيخ والحرارة تصل إلى 22 درجة

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم، سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة على عدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة، خاصةً المطلة على شاطئ البحر المتوسط.

طقس غير مستقر على الأنحاء كافة

وساد طقس غير مستقر على كل أنحاء كفر الشيخ منذ صباح اليوم، حيث تراوحت درجات الحرارة بين 22 درجة للعظمى و12 للصغرى، وسرعة الرياح 36 كيلومترا في الساعة، واتجاه الرياح شمالية غربية، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 3 أمتار، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية

ووجّه اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، برفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية وموجة سقوط الأمطار التي تعرضت لها المحافظة، والمتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.