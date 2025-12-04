أماكن سقوط الأمطار غدا.. تقلبات جوية بعدة محافظات

تستمر حالة التقلبات الجوية على العديد من المناطق والمحافظات وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أشارت إلى احتمالية سقوط أمطار على الكثير من المدن غدا الأحد 13 أبريل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا؛ إذ توجد فرص لأمطار خفيفة متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة وسيناء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ومن المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية غدا وتشمل:



الإسكندرية



مرسى مطروح



الضبعة



بلطيم



رشيد



دمياط



بورسعيد



العريش



ومن مدن ومحافظات الوجه البحري التي يتوقع سقوط أمطار بها ما يلي:



كفر الشيخ



البحيرة



الدقهلية



الغربية



المنوفية



الشرقية



القليوبية



كما تسقط أمطار على مدن القناة التي تشمل الإسماعيلية، السويس، بورسعيد.



وأوضح خبراء الأرصاد، أن سقوط الأمطار غدا يشمل مدن شمال سيناء: العريش، الشيخ زويد، رفح، وجنوب سيناء: الطور، شرم الشيخ، دهب، نويبع.

درجات الحرارة غدا

القاهرة: العظمى 23، الصغرى 15

العاصمة الإدارية: العظمى 24، الصغرى 14

6 أكتوبر: العظمى 24، الصغرى 13

بنها: العظمى 23، الصغرى 13

الزقازيق: العظمى 23، الصغرى 13

شبين الكوم: العظمى 22، الصغرى 13

طنطا: العظمى 22، الصغرى 13

دمنهور: العظمى 22، الصغرى 13

كفر الشيخ: العظمى 21، الصغرى 13

المنصورة: العظمى 22، الصغرى 13

الإسكندرية: العظمى 21، الصغرى 13

العلمين: العظمى 20، الصغرى 12

مطروح: العظمى 20، الصغرى 13

السلوم: العظمى 20، الصغرى 10

بورسعيد: العظمى 21، الصغرى 13

دمياط: العظمى 22، الصغرى 13

رفح: العظمى 23، الصغرى 12

العريش: العظمى 23، الصغرى 13

الإسماعيلية: العظمى 24، الصغرى 11

السويس: العظمى 24، الصغرى 12

سانت كاترين: العظمى 18، الصغرى 05

طابا: العظمى 24، الصغرى 12

نويبع: العظمى 27، الصغرى 17

شرم الشيخ: العظمى 32، الصغرى 17

الفيوم: العظمى 25، الصغرى 12

بني سويف: العظمى 26، الصغرى 12

المنيا: العظمى 27، الصغرى 13

أسيوط: العظمى 27، الصغرى 12

سوهاج: العظمى 29، الصغرى 13

قنا: العظمى 32، الصغرى 14

الأقصر: العظمى 32، الصغرى 15

أسوان: العظمى 32، الصغرى 17

الوادي الجديد: العظمى 32، الصغرى 12

أبو سمبل: العظمى 28، الصغرى 17

الغردقة: العظمى 30، الصغرى 17

مرسى علم: العظمى 28، الصغرى 18

شلاتين: العظمى 28، الصغرى 20

حلايب: العظمى 26، الصغرى 20

أبو رماد: العظمى 27، الصغرى 19

رأس حدربة: العظمى 26، الصغرى 19