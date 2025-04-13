فيلم رحلة 404 يحصد 6 جوائز في الدورة الـ51 من مهرجان جمعية الفيلم

حصد فيلم رحلة 404 للمخرج هاني خليفة، 6 جوائز في الدورة الـ51 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، بينها جائزة أفضل فيلم وجائزة الامتياز في التمثيل لبطلة الفيلم منى زكي.

واتسعت قائمة جوائز فيلم رحلة 404 لتتضمن جائزة أحسن تصميم أفيش، فاز بها الفنان محمد داخلي، وجائزة أحسن ملابس مروة عبد السميع، وجائزة أحسن سيناريو للكاتب محمد رجاء، وجائزة أحسن إخراج هاني خليفة، وجائزة الامتياز في التمثيل منى ذكى، وجائزة احسن فيلم، والتي من المقرر أن يتسلمها كل من المنتج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

وحقق فيلم رحلة 404 حالة واسعة من النجاح منذ عرضه في السينمات، وصل لإيرادات بلغت 27 مليون جنيه، كما وقع الاختيار على الفيلم لتمثيل مصر في جوائز الأوسكار 2024.

وأوضحت نقابة المهن السينمائية في بيان نشرته على حسابها على «فيسبوك»: «فيلم رحلة 404 اختير من قبل لجنة مشكلة من السينمائيين والنقاد المستقلين، مرشحا مصريا، بعد فوزه بأغلبية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت مجموعة من الأفلام».

تفاصيل فيلم رحلة 404

وتدور أحداث فيلم رحلة 404 في إطار تشويقي حول رحلة شخصية غادة التي تجسدها الفنانة مني زكي، وتمارس العديد من الأفعال اللا أخلاقية، ولكنها تقرر السفر لأداء فريضة الحج، وتتفاجأ بمشكلة تطاردها من الماضي، وتجعلها مطالبة بسداد مبلغ مالي كبير، ما يجعلها تضطر للعودة لأشخاص من ماضِ ملوث كانت قد ابتعدت عنه لمساعدتها ولكنها تتورط بشكل أكبر.