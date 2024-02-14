«رحلة 404» يكسر الأرقام القياسية في مصر ويتصدر شباك التذاكر السعودي والكويتي

بالتزامن مع حصوله على جائزتين في مهرجان الأقصر، تمكَّن فيلم رحلة 404 منذ بداية عرضه في 25 يناير الماضي في مصر، أن يحقق عددا من الأرقام المميزة، لتكون رحلته مليئة بالنجاحات المتتالية.

نجاحات فيلم رحلة 404

تعدت إجمالي إيراداته التي حققها في 20 يوما من العرض، 17 مليون جنيه، وبذلك حطم الفيلم رقمين قياسيين مهمين بشباك التذاكر المصري، إذ أصبح الفيلم من بطولة نسائية مطلقة الأكثر ربحا في شباك التذاكر المصري خلال الثلاثين عاما الماضية، فلقد كانت أعلى إيرادات تم تحقيقها هي 17.3 مليون جنيه لفيلم «أبو شنب» الذي عرض عام 2016 للفنانة ياسمين عبدالعزيز، كما أصبح الفيلم الدرامي من بطولة نسائية مطلقة الأعلى ربحا، خاصة وأن آخر فيلم صاحب رقم قياسي هو «احكي يا شهرزاد» لمنى زكي أيضا وحقق 12 مليون جنيه عام 2009.

كما أن رحلة 404 سجَّل بذلك أعلى إيرادات في مشوار منى زكي السينمائي، وعلى الرغم من أنه بدأ عرضه في كل من عمان والإمارات والبحرين وقطر والكويت والسعودية منذ الأول من فبراير الماضي، ولكنه تصدر شباك التذاكر السعودي ليكون في المركز الأول والفيلم العربي الوحيد في الخمسة أفلام الأعلى إيرادات والأكثر إقبالاً من الجماهير في نهاية الأسبوع الماضي.

تصدر الفيلم شباك التذاكر الكويتي

كما تصدر شباك التذاكر الكويتي، متخطياً بعد أسبوعين عرض في المنطقة حاجز 125 ألف تذكرة، منها أكثر من 76 ألف تذكرة في السعودية.

ومن الأرقام التي حققها الفيلم أيضا حصوله على تقييم 7.9 من 10 على موقع IMDB أحد أهم المواقع التي تهتم بشؤون السينما والأفلام في العالم، من خلال آراء الجمهور من مصر والسعودية والكويت وأمريكا وبريطانيا، بينما حصل على تقييم 3.6 من 5 في موقع LetterBoxd وهو موقع يشرف عليه عشاق السينما في نيوزيلندا، والذي نشر عليه عدد كبير من الجمهور آراء إيجابية عن الفيلم، بالإضافة إلى الإشادة النقدية التي يحصل عليها الفيلم من النقاد في كل الدول التي عرض بها حتى الآن.