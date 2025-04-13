أجواء احتفالية مميزة في كنائس الأقصر بمناسبة أحد الشعانين

أجواء احتفالية مميزة في كنائس الأقصر بمناسبة أحد الشعانين

أجواء احتفالية مميزة في كنائس الأقصر بمناسبة أحد الشعانين

قال محمد محروس مراسل قناة إكسترا نيوز من محافظة الأقصر، إن كنائس الأقصر تشهد اليوم أجواء احتفالية مميزة بمناسبة أحد الشعانين أو أحد السعف، وهي المناسبة التي تحيي ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم واستقبال الناس له بأغصان الزيتون وسعف النخيل.

توافد الأقباط على الكنائس

وأضاف: «منذ الصباح الباكر يتوافد الأقباط على كنائس الأقصر حاملين السعف المشكل بأشكال فنية مثل الصلبان والتيجان وسط أجواء يسودها الفرح وتقام الآن قداسات خاصة بهذه المناسبة وسط حضور كبير من الأهالي».

الأقصر من أبرز الوجهات السياحية

وتابع: «هناك تنظيم أمني محكم، واحتفالات أحد الشعانين في الأقصر لها طابع خاص ليس فقط لطبيعتها الروحية، ولكن لما تحمله محافظة الأقصر من طابع حضاري وتاريخي، حيث تعد من أبرز الوجهات السياحية والدينية في مصر، وتحرص الأسر على التمسك بالطقوس القديمة التي توارثوها جيلا بعد جيل».

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