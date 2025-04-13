وزير الصناعة يبحث مع محافظي ومستثمري الأقصر وأسوان تحديات المناطق الصناعية

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في لقاء موسع بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

«الوزير» يستعرض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية بالأقصر وأسوان

واستعرض «الوزير»، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظتي الأقصر وأسوان، لتضم محافظة أسوان 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 8011 فدانا، تشتمل على المنطقة الصناعية بوادي العلاقي والمقامة على مساحة 222.6 فدان، والمنطقة الصناعية بوادي هلال السباعية والمقامة على مساحة 5115 فدانا والمنطقة الصناعية بأسوان الجديدة والمقامة على مساحة 2561 فدانا والمنطقة الصناعية بمدينة توشكى الجديدة والمقامة على مساحة 56 فدانا، بجانب المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة على مساحة 56 فدانا بداخلها (المجمع الصناعي) والمقام على مساحة 18 فدانا، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، وناقش وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.

عقد لقاءات دورية وجلسات نقاشية مع مسؤولي المحافظتين

ووجه مسؤولي وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة عقد لقاءات دورية وجلسات نقاشية مع مسؤولي محافظتي أسوان والأقصر والجهات المختصة بهدف متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وزارة الصناعة الرامية الى تحقيق تنمية صناعية مستدامة بالمحافظة، وبحث كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعين على أرض الواقع وتعريفهم بالحوافز الاستثمارية لتشجيعهم والوقوف على معدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها من خلال وزارة النقل «الطرق-القطار السريع- المواني الجافة –المناطق اللوجستية».

كما أشار إلى توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد، انطلاقا من تأكيد الرئيس السيسي بأنَّ الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة، معلنًا أن محافظتي الأقصر وأسوان ستكونان أُولى محافظات الصعيد التي ستشهد جولات ميدانية تفقدية؛ لبحث متطلبات مستثمريها وحل التحديات التي تواجههم، وذلك ضمن سلسلة من الجولات المقرر القيام بها دوريا لكافة محافظات مصر خلال الفترة القادمة وذلك لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بصعيد مصر الصناعية.

موعد طرح وحدات صناعية جاهزة ومرفقة بالأقصر وأسوان

وكشف أنَّه من المقرر الإعلان عن طرح عدد من الوحدات الصناعية الشاغرة جاهزة وكاملة المرافق بمحافظتي الأقصر وأسوان وباقي محافظات مصر في الأول من مايو القادم احتفالا بعيد العمال موجها هيئة التنمية الصناعية بتكرار التنويه على المنشآت الصناعية، التي حصلت على رخص تشغيل ولم تبدأ الإنتاج متجاوزةً المدة الزمنية المقررة من الهيئة بضرورة بدء التشغيل في أقرب وقت، لتجنب قيام الهيئة في اتخاذ إجراءات سحب الأراضي، ومشددا على تطبيق إجراءات رادعة على تسقيع الأراضي الصناعية.



وتطرق الاجتماع للموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة الأقصر حيث تضم المحافظة 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 1769 فدانا، كما استعرض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.