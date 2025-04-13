8 خدمات متنوعة يقدمها سوق اليوم الواحد للمواطنين في المحافظات

وفرت مختلف المحافظات أسواق اليوم الواحد من أجل تخفيف الأعباء علي المواطنين، والحد من جشع التجار، إذ تم توفير مختلف السلع الغذائية والخضروات والفواكه والأسماك وغيرها من المنتجات، وتتواجد 8 خدمات متميزة تقدمها أسواق اليوم الواحد للمواطنين.

توفير وسائل نقل للمواطنين لأماكن أسواق اليوم الواحد بكل سهولة

وحددت مختلف المحافظات وسائل نقل ومواصلات لتتمكن من تسهيل الوصول إلي سوق اليوم الواحد لكي يتمكن المواطنون من الوصول إلي السوق والحصول علي التخفيضات التي تصل ل30%، علي مختلف السلع الغذائية المتنوعة، وكافة المستلزمات الخاصة بالمواطنين.

خدمات طبية وتحاليل وفحوصات شاملة للمواطنين بالمجان في سوق اليوم الواحد في المحافظات

وأتاحت مختلف المحافظات خدمات طبية متنوعة داخل سوق اليوم الواحد ففي محافظة الاسماعيلية وفرت المحافظة قوافل طبية تقدم خدمات طبية كاملة للمواطنين وإجراء تحاليل طبية وفحوصات لتحسين جودة الحياة لدي المواطنين، وفي محافظة الاسكندرية وفرت ركن خاص داخل السوق للكشف علي المواطنين بالمجان.

دعم الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص للبائعين لعرض منتجاتهم

وأوضحت المحافظات أن سوق اليوم الواحد يعمل علي دعم الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير فرص للبائعين من أجل عرض منتاجتهم بالمجان في مكان متاح أمام المواطنين، دون وجود وسيط، مما يساهم في تعزيز حركة التجارة، خاصة في ظل الإقبال المتكاثف علي سوق اليوم الواحد.

تنظيم وإشراف ورقابة مستمرة على المنتجات

وأكدت مديريات التموين في المحافظات علي القيام بعمل تنظيم وإشراف ورقاب مستمرة علي المنتجات للحفاظ علي الجودة والتخفيضات، من خلال عمل حملات مستمرة علي الأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار، والحفاظ علي توفير السلع بجودة عالية، والتأكد من تاريخ الانتاج ومدي صلاحية المنتجات لبيعها للمواطنين، للحفاظ علي صحة المواطنين.

الدفع الإلكتروني للفواتير الخاصة

ووفرت المحافظات إمكانية دفع الفواتير الخاصة بالمواطنين من خلال خدمات الدفع الالكتروني لمختلف الشركات والتي من ضمنها خدمات فوري، إذ يمكن للمواطنين دفع فواتير الكهرباء وفواتير المياه وغيرها من الخدمات الالكترونية.

منتجات طازجة بشكل يومي

وأكدت المحافظات أنه يتم توفير الخضروات والفواكه والأسماك بشكل يومي وطازج داخل سوق اليوم الواحد للحفاظ علي وصول المنتجات بجودة عالية وبتخفيض كبير عن الأسواق والمحلات التجارية، إذ يبدأ سعر الأسماك داخل السوق من 25 جنيهًا.

توفير ملابس وأحذية للمواطنين بتخفيضات كبيرة

وأتاحت المحافظات في عدد من الأسواق الملابس والاحذية بتخفيضات كبيرة بهدف توفير كافة السلع والمستلزمات أمام المواطنين في سوق اليوم الواحد بتخفيضات تصل لأكثر من 30%، وتتوفر السلع بكميات كبيرة نظار للإقبال المتزايد علي شراء المنتجات المتنوعة.

عروض إضافية على مختلف السلع

وساهم العارضون في توفير عروض إضافية عن تخفيضات سوق اليوم الواحد من خلال توفير بعض المنتجات داخل العروض بتخفيضات كبيرة تزيد عن النسبة المحددة من المحافظة بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء علي المواطنين، خاصة بعد أن وفرت المحافظة لهم مكان بالمجان لعرض السلع.