قيادي بـ«مستقبل وطن»: إطلاق مدينتين نسيجيتين يعزز قدرة مصر على التوسع في صناعة الغزل

أكد شريف النسيري، الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، أهمية إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين في مصر، اللتين أعلن عنهما وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، الأولى في وادي السريرية بالمنيا، والأخرى في المنطقة الصناعية بشمال الفيوم، موضحا أن المشروع يشمل مساحات تصل إلى 5.5 مليون متر مربع لكل مدينة، ويعد خطوة مهمة في تعزيز قدرة مصر على التوسع في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

قطاع الغزل والنسيج يسهم في نمو الاقتصاد

ولفت النسيري، في بيان له، إلى أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها مميزات تنافسية كبيرة، ما يسهم بشكل فعال في نمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل للشباب، قائلا: مصر تمتلك فرصًا حقيقية للنمو والتطور في قطاع الغزل والنسيج، خاصة في ظل توافر المواد الخام، العمالة الوطنية المدربة، والقرب من مواني التصدير.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن الدولة أبرمت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، ما يعزز قدرة مصر على التوسع في صادرات هذا القطاع، مشددا على أن مصر تتمتع بخبرة تاريخية طويلة في استغلال القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة له، كما أن قطاع الغزل والنسيج يعتبر من القطاعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مميزات تنافسية كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تساهم في نمو الاقتصاد المصري بشكل عام وتوفر فرص عمل كبيرة للشباب المصري.

وواصل النسيري، أن هذه المبادرات تأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توافر المواد الخام والعمالة الوطنية المدربة في هذا المجال، بالإضافة إلى القرب من المواني والاتفاقيات التجارية الحرة التي تبرمها الدولة مع مختلف دول العالم.

مصر تسعى لزيادة صادراتها من الملابس الجاهزة

وشدد النسيري على أن مصر تسعى لزيادة صادراتها من الملابس الجاهزة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، إذ يستهدف القطاع زيادة صادراته إلى 11.5 مليار دولار خلال 5 سنوات بدلا من 2.8 مليار دولار.

وأوضح الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج، أن هذا الهدف الطموح يعكس إصرار الدولة على تعزيز القطاع الصناعي لتحقيق النمو المستدام.

وأكد أهمية استمرار العمل في تطوير القطاع الصناعي بشكل متسارع، مشيرًا إلى أن الاهتمام بهذا القطاع يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.