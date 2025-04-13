البيت الأبيض يعلن نتيجة الفحص الطبي للرئيس الأمريكي

وأكد فريق أطباء البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب البالغ من العمر 78 عامًا لا يزال يتمتع بصحة ممتازة.

وكان البيت الأبيض أعلن خضوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول فحص طبي خلال ولايته الثانية، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».