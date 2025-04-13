أصدر فريق أطباء البيت الأبيض، تقريرا بشأن الحالة الصحية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية» منذ قليل.
البيت الأبيض يعلن نتيجة الفحص الطبي للرئيس الأمريكي
البيت الأبيض يعلن نتيجة الفحص الطبي للرئيس الأمريكي
تقرير فريق أطباء البيت الأبيض بشأن الحالة الصحية لترامب
وأكد فريق أطباء البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب البالغ من العمر 78 عامًا لا يزال يتمتع بصحة ممتازة.
وكان البيت الأبيض أعلن خضوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول فحص طبي خلال ولايته الثانية، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».
وكتب ترامب، الرئيس البالغ من العمر 78 عامًا، على صفحته عبر موقع «إكس»: «لم أشعر قط بتحسن، لكن مع ذلك، لا بد من القيام بهذه الأمور»، وذلك بعد أن نشر صورة للفحص الذي أجراه في مركز «والتر ريد» الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا بولاية ماريلاند خارج واشنطن.
وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أثناء خضوع ترامب للفحص، إنّ الرئيس يخضع لفحصه الطبي الروتيني والمُجدول منذ فترة طويلة.