البيت الأبيض يعلن خضوع ترامب لأول فحص طبي خلال ولايته الثانية

البيت الأبيض يعلن خضوع ترامب لأول فحص طبي خلال ولايته الثانية

البيت الأبيض يعلن خضوع ترامب لأول فحص طبي خلال ولايته الثانية

أعلن البيت الأبيض، خضوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول فحص طبي خلال ولايته الثانية، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس» للأنباء.

وكتب ترامب، الرئيس البالغ من العمر 78 عامًا، على صفحته على موقع «إكس»: «لم أشعر قط بتحسن، ولكن مع ذلك، لا بد من القيام بهذه الأمور»، وذلك بعد أن نشر صورة للفحص الذي أجراه في مركز «والتر ريد» الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا بولاية ماريلاند خارج واشنطن.

الحالة الصحية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية

وعلى الرغم من التشكيك الطويل في القدرة البدنية والعقلية لسلفه جو بايدن، فقد احتفظ ترامب بشكل روتيني بالحقائق الأساسية حول صحته محاطة بالسرية.

وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أثناء خضوع ترامب للفحص، إنّ الرئيس يخضع لفحصه الطبي الروتيني والمُجدول منذ فترة طويلة، ووعدت بتقرير مفصل من طبيب البيت الأبيض سيُنشر بأسرع ما يمكن.

أول معلومات عامة عن حالة ترامب الصحية

وسيكون هذا التقرير أول معلومات عامة عن صحة ترامب منذ محاولة اغتياله في بتلر بولاية بنسلفانيا في يوليو الماضي، حين كان مرشحًا في الانتخابات الأمريكية.

وبدلاً من إصدار السجلات الطبية في ذلك الوقت، كتب النائب عن ولاية تكساس روني جاكسوس- وهو مؤيد لترامب عمل كطبيب له في البيت الأبيض- إنه يمكن أن يعيش حتى سن 200 عام إذا اتبع نظامًا غذائيًا أكثر صحة.

وفي مقابلة سابقة مع شبكة «سي بي إس» الأمريكية أغسطس الماضي، قال ترامب إنه سيكون سعيدًا جدًا بنشر سجلاته الطبية، لكنه لم يفعل ذلك أبدًا.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا