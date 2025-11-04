البيت الأبيض يعلن خضوع ترامب لأول فحص طبي خلال ولايته الثانية

أعلن البيت الأبيض، خضوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول فحص طبي خلال ولايته الثانية، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس» للأنباء.

وكتب ترامب، الرئيس البالغ من العمر 78 عامًا، على صفحته على موقع «إكس»: «لم أشعر قط بتحسن، ولكن مع ذلك، لا بد من القيام بهذه الأمور»، وذلك بعد أن نشر صورة للفحص الذي أجراه في مركز «والتر ريد» الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا بولاية ماريلاند خارج واشنطن.

الحالة الصحية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية

وعلى الرغم من التشكيك الطويل في القدرة البدنية والعقلية لسلفه جو بايدن، فقد احتفظ ترامب بشكل روتيني بالحقائق الأساسية حول صحته محاطة بالسرية.

وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أثناء خضوع ترامب للفحص، إنّ الرئيس يخضع لفحصه الطبي الروتيني والمُجدول منذ فترة طويلة، ووعدت بتقرير مفصل من طبيب البيت الأبيض سيُنشر بأسرع ما يمكن.

أول معلومات عامة عن حالة ترامب الصحية

وسيكون هذا التقرير أول معلومات عامة عن صحة ترامب منذ محاولة اغتياله في بتلر بولاية بنسلفانيا في يوليو الماضي، حين كان مرشحًا في الانتخابات الأمريكية.

وبدلاً من إصدار السجلات الطبية في ذلك الوقت، كتب النائب عن ولاية تكساس روني جاكسوس- وهو مؤيد لترامب عمل كطبيب له في البيت الأبيض- إنه يمكن أن يعيش حتى سن 200 عام إذا اتبع نظامًا غذائيًا أكثر صحة.

وفي مقابلة سابقة مع شبكة «سي بي إس» الأمريكية أغسطس الماضي، قال ترامب إنه سيكون سعيدًا جدًا بنشر سجلاته الطبية، لكنه لم يفعل ذلك أبدًا.