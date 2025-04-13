انطلاق ملتقى القاهرة للحكي الأربعاء المقبل بالمسرح القومي

انطلاق ملتقى القاهرة للحكي الأربعاء المقبل بالمسرح القومي

انطلاق ملتقى القاهرة للحكي الأربعاء المقبل بالمسرح القومي

يفتتح ملتقى القاهرة الدولي للحكي، دورته الأولى التي تحمل اسم المخرج حسن الجريتلي، الأربعاء المقبل في السابعة مساء، بالمسرح القومي بالعتبة، وذلك برعاية وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، وبحضور رئيس مجلس الأمناء إيناس عبدالديم.

تفاصيل حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للحكي

ويتضمن حفل الافتتاح برعاية وزارة الثقافة الذي تستمر فقراته على مدار ساعة ونصف، عرض فيلم تسجيلي مدته 7 دقائق، ويشمل برنامج الافتتاح عرض حكي لفرقة الورشة من إخراج حسن الجريتلي الذي تحمل الدورة الأولى من الملتقى اسمه تقديرا لجهده في فن الحكي.

كما يشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان سيد رجب، وشريف الدسوقي، صاحبا التجربة المميزة في مجال الحكي قبل انتقالهما للدراما التلفزيونية، فضلا عن تكريم أصحاب أربع مشروعات مهمة في مجال الحكي هم هيثم شكري- من القاهرة «مشروع الحكواتي»، وهيثم عبدربه - من الشرقية «عربة الحواديت»، وشنودة عادل - من المنيا «مشروع الصخرة»، تامر محمود من الإسكندرية «سفينة نوح».

..........

ويضم مجلس أمناء الملتقى الذي ترأسه الدكتورة إيناس عبدالدايم، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، الشاعر الكبير جمال بخيت، محمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة اسمعونا، وأمين عام مجلس الأمناء، الفنانة وفاء الحكيم، المشرف العام للملتقى، المخرج المسرحي عادل حسان رئيس الملتقى، الفنانة منى سليمان المدير التنفيذي للملتقى، الفنان محمد عبد الفتاح (كالابالا) المدير الفني للملتقى.


ويتضمن الملتقى مجموعة متنوعة من الفعاليات، تشمل ورش الحكي، والعروض الفنية، والدورات التدريبية حول فنون الحكي المختلفة وتستمر فعالياته حتى الثلاثاء 22 أبريل 2025 بحفل ختام للملتقى يقام على مسرح السامر بالعجوزة، ويشهد تكريم خاص للحكاءة عارفة عبد الرسول، فضلا عن تكريم اسم الحكاء الراحل رمضان خاطر، واسم الحكاءة الراحلة سهام عبد السلام، بالإضافة إلى عرض حكي مدته 30 دقيقة، وفيلم يعرض حصاد الدورة الأولى.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا