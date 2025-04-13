انطلاق ملتقى القاهرة للحكي الأربعاء المقبل بالمسرح القومي

يفتتح ملتقى القاهرة الدولي للحكي، دورته الأولى التي تحمل اسم المخرج حسن الجريتلي، الأربعاء المقبل في السابعة مساء، بالمسرح القومي بالعتبة، وذلك برعاية وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، وبحضور رئيس مجلس الأمناء إيناس عبدالديم.

تفاصيل حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للحكي

ويتضمن حفل الافتتاح برعاية وزارة الثقافة الذي تستمر فقراته على مدار ساعة ونصف، عرض فيلم تسجيلي مدته 7 دقائق، ويشمل برنامج الافتتاح عرض حكي لفرقة الورشة من إخراج حسن الجريتلي الذي تحمل الدورة الأولى من الملتقى اسمه تقديرا لجهده في فن الحكي.

كما يشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان سيد رجب، وشريف الدسوقي، صاحبا التجربة المميزة في مجال الحكي قبل انتقالهما للدراما التلفزيونية، فضلا عن تكريم أصحاب أربع مشروعات مهمة في مجال الحكي هم هيثم شكري- من القاهرة «مشروع الحكواتي»، وهيثم عبدربه - من الشرقية «عربة الحواديت»، وشنودة عادل - من المنيا «مشروع الصخرة»، تامر محمود من الإسكندرية «سفينة نوح».

ويضم مجلس أمناء الملتقى الذي ترأسه الدكتورة إيناس عبدالدايم، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، الشاعر الكبير جمال بخيت، محمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة اسمعونا، وأمين عام مجلس الأمناء، الفنانة وفاء الحكيم، المشرف العام للملتقى، المخرج المسرحي عادل حسان رئيس الملتقى، الفنانة منى سليمان المدير التنفيذي للملتقى، الفنان محمد عبد الفتاح (كالابالا) المدير الفني للملتقى.



ويتضمن الملتقى مجموعة متنوعة من الفعاليات، تشمل ورش الحكي، والعروض الفنية، والدورات التدريبية حول فنون الحكي المختلفة وتستمر فعالياته حتى الثلاثاء 22 أبريل 2025 بحفل ختام للملتقى يقام على مسرح السامر بالعجوزة، ويشهد تكريم خاص للحكاءة عارفة عبد الرسول، فضلا عن تكريم اسم الحكاء الراحل رمضان خاطر، واسم الحكاءة الراحلة سهام عبد السلام، بالإضافة إلى عرض حكي مدته 30 دقيقة، وفيلم يعرض حصاد الدورة الأولى.



