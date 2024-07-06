إيناس عبدالدايم: رؤية أكاديمية المتحدة لتطوير الإعلام تهدف لتأهيل العاملين

أكدت الدكتور إيناس عبدالدايم، رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، أنه تم الانتهاء من تقديم برنامج تدريبي متخصص للمحتوى الرقمي «المستوى الثاني» وهو لرفع كفاءة وتطوير الأداء للعاملين في قطاع المحتوى الرقمي بالشركة المتحدة، وهو برنامج تدريبي دوري مستدام يتم التأكيد من وصول العاملين في هذا القطاع لأقصى درجات الكفاءة المهنية والمعرفة.

تدريبات أكاديمية المتحدة

وأشارت «عبدالدايم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن هذه التدريبات تتم من خلال مجموعة خبراء من الشباب النابغين في هذا المجال، ويقوم البرنامج على التفاعل والتدريب العملي وليس فقط التدريب النظري، مشددة على أن التدريب العملي يعمل على ثقل خبرات المتدربين، موضحة أنه يتم التواصل مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال والذين يقومون بجزء من التدريب للمتدربين.

وأوضحت أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالشراكة مع الأكاديمية تستهدف تطوير ورفع كفاءة العاملين ويتم العمل خلال الفترة الحالية في أكثر من ملف على قطاعات كتقديم البرامج والكتابة الإبداعية والإخراج والديكور، مشددة على أن تجربة الدورة الحالية وانعقاد التدريب ورد فعل العاملين والمتدربين كانت جيدة لأنه يفتح مجالات أوسع لهم.

وشددت على أن الرؤية الخاصة بأكاديمية المتحدة هي رؤية استراتيجية شاملة فيما يتعلق بتطوير صناعة الإعلام، والهدف ضمان التدريب والتأهيل المستمر في مختلف القطاعات لكل الجهات أو الأفراد العاملين بالصناعة سواء بداخل القطاعات أو خارجها، موضحة أنه هناك تدريبات في العديد من فروع صناعة الإعلام والتي منها كتابة السيناريو والإخراج والمحتوى الرقمي ومحتوى الطفل، منوهة بأن الأكاديمية مهتمة باكتشاف ودعم المواهب في مختلف المجالات وتأهيلهم لسوق العمل وضمان ظهورهم للنور.

طرق الالتحاق بأكاديمية المتحدة

وتابعت: «قريبًا سيتم فتح الباب للمؤسسات والأفراد للالتحاق بالأكاديمية وسيكون هناك إعلان من خلال الموقع الإلكتروني باكثر من مجال إبداعي ولدينا مواهب عديدة وهدف الأكاديمية دعم واكتشاف المواهب»، موضحة أن الشروط الخاصة بالالتحاق سيتم إعلانها عن طريق الموقع».