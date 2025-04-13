سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية: ارتفاعات قياسية بأسعار المعدن الأصفر عالميا

تحدث نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن آخر مستجدات ارتفاع أسعار الذهب عالميا بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاعات قياسية في اسعار الذهب عالميا، وأن الاسعار الحالية للذهب مبالغ فيها.

وأوضح نادي نجيب ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن أسعار الذهب عالميا أغلقت أمس على ارتفاع حوالي 2% وتجاوزت مستوى 3200 دولار مدفوعة بضعف الدولار ومخاوف من حدوث ركود وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وتابع نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن واصلت أسواق الذهب في مصر، تراجعها بقيمة 5 جنيهات للجرام مساء اليوم الأحد 13 أبريل 2025، بحسب آخر تحديث للأسعار بأسواق الصاغة، وسط حالة من الارتفاعات المستمرة التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية.