سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية: ارتفاعات قياسية بأسعار المعدن الأصفر عالميا

سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية: ارتفاعات قياسية بأسعار المعدن الأصفر عالميا

سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية: ارتفاعات قياسية بأسعار المعدن الأصفر عالميا

تحدث نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن آخر مستجدات ارتفاع أسعار الذهب عالميا بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاعات قياسية في اسعار الذهب عالميا، وأن الاسعار الحالية للذهب مبالغ فيها.

وأوضح نادي نجيب ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن أسعار الذهب عالميا أغلقت أمس على ارتفاع حوالي 2% وتجاوزت مستوى 3200 دولار مدفوعة بضعف الدولار ومخاوف من حدوث ركود وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وتابع نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن واصلت أسواق الذهب في مصر، تراجعها بقيمة 5 جنيهات للجرام مساء اليوم الأحد 13 أبريل 2025، بحسب آخر تحديث للأسعار بأسواق الصاغة، وسط حالة من الارتفاعات المستمرة التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا