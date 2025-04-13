5 مشكلات صحية تسبب الشعور بالشرقة والاختناق أثناء النوم

يعاني الكثير من الأشخاص من الشعور بالاختناق أو الشرقة أثناء النوم، والذي قد يكون مؤشراً على وجود مشكلات صحية تحتاج إلى الانتباه والعلاج، وفق ما ذكره تقرير طبي بموقع health line.

مشكلات صحية تسبب الاختناق أثناء النوم

هناك العديد من الأسباب التي قد تقف وراء هذه الحالة المزعجة، أشار إلبها الموقع الطبي هيلث لاين، منها ارتجاع المريء فهو يُعد أحد أكثر الأسباب شيوعًا إذ يرتجع حمض المعدة إلى المريء وأحيانًا إلى الحلق أثناء النوم، مما يسبب اختناق وتهيج مفاجئ يؤدي إلى الاستيقاظ المفاجئ، وتؤدي حالة تقطير الأنف الخلفي التي يتجمع فيها المخاط في الجزء الخلفي من الأنف وينزل إلى الحلق إلى اعاقة التنفس والإصابة بالسعال ومن ثم الشعور بالشرقة، خاصة عند النوم.

ومن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى الشرقة أو الاختناق المفاجئ أثناء النوم انقطاع التنفس عند الاستلقاء وهي حالة شائعة تحدث عندما يتوقف التنفس لثوان متعددة بشكل متكرر أثناء النوم، ما يسبب شعور بالشرقة أو ضيق التنفس، كما تؤدي التهابات الجهاز التنفسي مثل التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب اللوزتين، إلى الشرقة إذ يؤدي انسداد الممرات الهوائية أو تضخم الحلق إلى صعوبة التنفس ليلاً وبالتالي الاستيقاظ مع الشعور بالاختناق.

طرق التخلص من شرقة النوم

من جانبه أوضح الدكتور محمد إسماعيل، استشاري أمراض الباطنة والصدر لـ«الوطن»، أنه يمكن التخلص من الاختناق والشرقة من خلال علاج الحالات المرضية الأساسية المؤدية لذلك، مع اتباع بعض التعليمات المهمة مثل ضرورة التوقف عن التدخين والاهتمام بممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي.