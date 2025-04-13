لميس الحديدي: ملفان مهمان على طاولة مباحثات الرئيس السيسي وأمير قطر

لميس الحديدي: ملفان مهمان على طاولة مباحثات الرئيس السيسي وأمير قطر

لميس الحديدي: ملفان مهمان على طاولة مباحثات الرئيس السيسي وأمير قطر

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخليجية، التي بدأها اليوم وتشمل قطر والكويت، تأتي في توقيت بالغ الأهمية وتحمل دلالات مهمة على جميع المستويات في ظل الأزمات الإقليمية وتطورات الملف الفلسطيني، وهي ثالث زيارة للسيد الرئيس للدوحة.

مصر وقطر شريكان أساسيان في جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل

وقالت «الحديدي» خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة ON، اليوم الأحد، إن هناك ملفين رئيسيين على مائدة المفاوضات بين القاهرة والدوحة؛ الأول يتعلق بقطاع غزة، إذ تعد مصر وقطر شريكين أساسيين في جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل، بهدف التوصل إلى هدنة وربما وقف شامل للحرب.

وأشارت إلى أن القاهرة والدوحة أصدرتا خلال الساعات الماضية، بيانًا مشتركًا شديد اللهجة يدين القصف الإسرائيلي على المستشفى المعمداني، في تكرار لمشهد القصف ذاته الذي وقع في أكتوبر 2023، مشددة على أن القصف الجديد يأتي بالتزامن مع تجدد العمليات العسكرية وعودة الحرب، وأن المنطقة تشهد حراكا بالتوازي في ملفات مهمة؛ أبرزها المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تُجرى حاليًا في العاصمة العُمانية مسقط، وذلك في ظل استمرار الهجمات الأمريكية ضد الحوثيين.

مصر تسعى لزيادة الاستثمارات الخليجية

وفيما يتعلق بالملف الثاني في جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضحت الحديدي أنه يتعلق بالشق الاقتصادي، في إطار مساعي مصر لزيادة الاستثمارات بشكل عام وبالأخص الخليجية المباشرة، والعمل المستمر على إصلاح مناخ الاستثمار، لافتة إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا؛ إذ بلغت 1.3 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

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