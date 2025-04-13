استشاري جلدية: هوس «عمليات الفيلر» يهدد صحة الفتيات

استشاري جلدية: هوس «عمليات الفيلر» يهدد صحة الفتيات

استشاري جلدية: هوس «عمليات الفيلر» يهدد صحة الفتيات

حذّرت الدكتورة أغاريد الجمال، استشاري الأمراض الجلدية، من الانتشار الواسع لما وصفته بـ«هوس عمليات حقن الفيلر»، مؤكدة أن الظاهرة تحولت إلى موضة رائجة بين الفتيات ليس فقط في مصر، بل امتدت لتشمل العديد من دول الخليج والدول العربية، وسط غياب الوعي بخطورة هذه الإجراءات التجميلية.

خطر الفيلر

وأوضحت «الجمال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «مع خيري»، المُذاع عبر شاشة «المحور»، أن الكثير من المراكز التي تقدم خدمات الفيلر والبوتوكس تفتقر للكوادر المؤهلة طبيًا، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من العاملين بتلك المراكز لا يمتلكون شهادات طبية معتمدة، بل يعتمدون على كورسات تدريب بسيطة.

المواد المستخدمة في عملية التجميل

وأضافت الجمال أن المواد المستخدمة في عمليات التجميل يتم حقنها تحت الجلد لملء الفراغات وإبراز ملامح محددة، إلا أن الخطأ في طريقة الحقن أو الحقن داخل وريد بشكل غير مدروس، قد يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية، وهو ما يسبب مضاعفات خطيرة يمكن أن تودي بحياة المريض، مشيرة إلى أن أسعار حقن الفيلر والبوتوكس تختلف بشكل ملحوظ من مركز لآخر، وأرجعت السبب في ذلك إلى سعي الكثير من المراكز وراء تحقيق أرباح مادية، بصرف النظر عن معايير الأمان وجودة المواد المستخدمة أو كفاءة من يقوم بإجراء الحقن.

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