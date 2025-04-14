أحمد عاطف: تجمع صحفيي القليوبية فرصة للتواصل الإنساني بين أبناء المحافظة

أحمد عاطف: تجمع صحفيي القليوبية فرصة للتواصل الإنساني بين أبناء المحافظة

أحمد عاطف: تجمع صحفيي القليوبية فرصة للتواصل الإنساني بين أبناء المحافظة

أكد الكاتب الصحفي أحمد عاطف مساعد رئيس تحرير جريدة الوطن، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، أن نجاح الملتقى الأول للصحفيين والإعلاميين بالقليوبية يعكس وحدة أبناء المحافظة المشتغلين بالصحافة والإعلام وحرصهم على التجمع لخدمة المحافظة بالكامل.

ملتقي صحفيي القليوبية الاول

فرصة رائعة للتواصل الإنساني

وقال أحمد عاطف خلال مشاركته في الملتقى الأول للصحفيين والإعلاميين بالقليوبية، بصفته صحفيا من أبناء المحافظة، إن تجمعهم يمثل فرصة رائعة للتواصل الإنساني بين أبناء المحافظة من مختلف المدن والقرى، والنقاش حول أمور مهنية في مختلف المؤسسات التي يعملون بها وتسهيل عمل مراسلي القليوبية في مختلف الصحف والمواقع، بهدف استعراض القضايا المجتمعية للمحافظة والمشروعات القائمة بها ودعمها إعلاميا.

ملتقي صحفيي القليوبية الاول

استدامة التواصل عبر وسائل التواصل

وأضاف أحمد عاطف أنه من أهم مكاسب التجمع الأول لصحفيي القليوبية في مدينة بنها هو حرصهم على استدامة التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والاتفاق على عقد الملتقى بشكل دوري في مدن مختلفة بالمحافظة، مثل شبرا وشبين القناطر وقليوب وغيرها، لتعزيز التواصل بين صحفيي القليوبية من مختلف الأجيال، خصوصا أن الملتقى انعقد بحضور عشرات القيادات الصحفية والصحفيين وطلبة كلية الإعلام.

ملتقي صحفيي القليوبية الاول

وعبر أحمد عاطف المرشح لانتخابات نقابة الصحفيين، عن تقديره لإجماع المشاركين في الملتقى على دعم المرشحين من أبناء القليوبية في انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، باعتبارهم صوتًا يعبر عن زملائهم من صحفيي المحافظة والجمعية العمومية داخل مجلس النقابة.

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