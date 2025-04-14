الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة تقدر بـ1.6 مليار يورو على مدى 3 أعوام، بحسب ما ذكرته قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل، منذ قليل.

الاتحاد الأوروبي يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

يذكر أن شارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، الجمعة الماضية، في اجتماع موسع للجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، وذلك على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وقف إطلاق النار في غزة