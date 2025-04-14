الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة تقدر بـ1.6 مليار يورو على مدى 3 أعوام، بحسب ما ذكرته قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل، منذ قليل.

الاتحاد الأوروبي يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

يذكر أن شارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، الجمعة الماضية، في اجتماع موسع للجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، وذلك على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وقف إطلاق النار في غزة

وشدد «عبد العاطي» على أولوية وقف إطلاق النار والعمل على استدامة اتفاق 19 يناير 2025، وكذلك أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. كما تناول الخطة العربية-الإسلامية لإعادة الإعمار ومؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر عقده بمصر، الذي سيركز على تنفيذ الخطة التي تم اعتمادها عربياً وإسلامياً ومن أطراف دولية أخرى.

وحرص «عبد العاطي» على استعراض رؤية مصر لسبل إنجاح المؤتمر وورش العمل المنبثقة عنه، بما في ذلك التركيز على دور القطاع الخاص وآليات التمويل، فضلاً عن الشق السياسي المتعلق بالتعامل مع موضوعات الحوكمة والأمن في غزة كتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لإعادة نشرهم بالقطاع.

كما تم التأكيد على أهمية مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك في يونيو القادم برئاسة مشتركة لفرنسا والمملكة العربية السعودية، والعمل على خلق الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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