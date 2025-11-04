وزير الخارجية يشارك في اجتماع موسع للجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، في اجتماع موسع للجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة، مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

أولوية وقف إطلاق النار والعمل على استدامة اتفاق 19 يناير

شدد الوزير عبد العاطي على أولوية وقف إطلاق النار والعمل على استدامة اتفاق 19 يناير 2025، وكذلك أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تناول الخطة العربية-الإسلامية لإعادة الإعمار ومؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر عقده بمصر، الذي سيركز على تنفيذ الخطة التي جرى اعتمادها عربياً وإسلامياً ومن أطراف دولية اخرى.



وحرص الوزير عبد العاطي على استعراض رؤية مصر لسبل إنجاح المؤتمر وورش العمل المنبثقة عنه، بما في ذلك التركيز على دور القطاع الخاص وآليات التمويل، فضلاً عن الشق السياسي المتعلق بالتعامل مع موضوعات الحوكمة والأمن في غزة كتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لإعادة نشرهم بالقطاع.

تمكين لجنة إدارة شؤون غزة من الحفاظ على الوحدة بين الضفة والقطاع والقدس

تناول الاجتماع أهمية تمكين لجنة إدارة شؤون غزة من الحفاظ على الوحدة بين الضفة وغزة والقدس الشرقية، مبرزاً الأولوية التي تتمتع بها عملية التعافي المبكر لاستئناف الخدمات الحيوية في القطاع والحفاظ على حق الفلسطينيين في البقاء على ارضهم. كما جرى التأكيد على أهمية مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك في يونيو المقبل، برئاسة مشتركة لفرنسا والسعودية، والعمل على خلق الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.