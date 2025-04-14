وزير البترول يستعرض مستجدات القطاع وخطط زيادة الإنتاج مع الشركات الأجنبية

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لقاء موسعاً مع عدد من رؤساء وممثلي شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات قطاع البترول، لاستعراض آخر مستجدات أنشطة القطاع خلال الفترة من يوليو 2024 - مارس 2025 وتحديد المستهدفات وبرامج العمل خلال الفترة المقبلة.

بدوي: نأمل استمرار هذا التعاون المثمر لتحقيق نجاحات جديدة

وفى بداية اللقاء، وجه المهندس كريم بدوي الشكر للجميع على الشراكة الفعالة والناجحة مع جميع الشركات خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أهمية استمرار هذا التعاون المثمر لتحقيق نجاحات جديدة للجميع وليس لطرف واحد، لافتاً إلى أن النجاح في زيادة الإنتاج من البترول والغاز يجعلنا اكثر قدرة على الوفاء باحتياجات المواطنين من الوقود وتقليل فاتورة الاستيراد.

واضاف بدوي أن مصر لديها فرص واحتمالات بترولية وغازية واعدة، بالإضافة إلى مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة، ويمكن استغلالها بالتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة،

وأكد أنه تم خلال الفترة الاخيرة تحقيق اكتشافات فى منطقة خليج السويس وزيادة الأنشطة فى منطقة الصحراء الغربية، وهذه نتائج مبشرة يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق اكتشافات جديدة ووضعها على الإنتاج، لافتاً إلى أن كل برميل زيت خام وكل قدم غاز طبيعي يتم إضافته له اهمية كبيرة، وأوضح أن هناك خططا للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وسيكون لها أثر إيجابي قريباً.

الخطط المستقبلية التي تهدف لتحسين معدلات الأداء

وخلال اللقاء استعرض قيادات الهيئة والشركات القابضة ووكلاء الوزارة مستجدات الأعمال خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية التي تهدف لتحسين معدلات الأداء، وزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز والتوسع فى مشروعات البتروكيماويات