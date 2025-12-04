الإعلان عن 3 اكتشافات جديدة للبترول والغاز الطبيعي

نجحت شركة خالدة للبترول في تحقيق 3 اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، وذلك في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تعظيم معدلات الإنتاج وتشجيع الشركات العاملة على زيادة أنشطة الحفر الاستكشافي بما يعكس الإمكانيات الواعدة لقطاع الطاقة المصري.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أن حجم مخزون يقدر بحوالي 12 مليون برميل زيت مكافئ واحتياطي مسترجع يبلغ 4 ملايين برميل زيت مكافئ، وتم اختبار وتقييم الاكتشافات حيث بلغ معدل الإنتاج اليومي ما يقرب من 2750 برميل زيت ومتكثفات و20 مليون قدم3 غاز وجاري حاليا حساب حجم مخزون الغاز المصاحب عن طريق شركة خالدة.

وأشارت إلى أن هذه الاكتشافات الجديدة تعتبر مردودًا مهمًا لعمل الشريك شركة أباتشي في تنمية الغاز في هذه المناطق، بالتوازي مع الزيت الخام بعد تطبيق حوافز تعديل السعر الجديدة مما سيرفع إنتاج خالدة للغاز فوق 480 مليون قدم مكعب غاز وسوف يصل الى 500 مليون قدم في القريب العاجل.