«البحوث الإسلامية» تفتتح معرض الكتاب الدائم ومقر لجنة الفتوى بجامعة الأزهر

افتتح الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم بمقر الجامعة في مدينة نصر، معرض الكتاب الدائم لبيع مطبوعات الأزهر الشريف، حرصًا على رؤية الأزهر الشريف في ضبط الوعي وتقويم روافد الثقافة، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، وبحضور الأمناء المساعدين للمجمع ونوَّاب رئيس الجامعة؛ وذلك في إطار التعاون بين المجمع والجامعة لتيسير إتاحة إصدارات الأزهر لطلاب العلم والباحثين.

لجنة الفتوى في جامعة الأزهر

وشهد الافتتاح تدشين مقر لجنة الفتوى في جامعة الأزهر بمدينة نصر، لتقديم خدمات الإفتاء للطلاب والعاملين بالجامعة، والإجابة عن استفساراتهم بما يعكس المنهج الأزهري الوسطي الرصين.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنّ افتتاح مركز الكتاب الدائم لمجمع البحوث الإسلامية في جامعة الأزهر خطوة استراتيجية نحو تعزيز نشر العلم، موضحًا أنّ المركز يمثِّل نافذة جديدة تتيح للطلاب والباحثين الوصول إلى إصدارات الأزهر الموثوقة (القديمة والصادرة حديثًا) التي تتسم بالموضوعية والاعتدال والتنوُّع.

وأشار إلى أنَّ تدشين مقر لجنة الفتوى بجامعة الأزهر يأتي لتقديم خدمة إفتائية متميزة للطلاب والعاملين بالجامعة، مبنيَّة على أسس علمية رصينة، وضبط الوعي نحو صناعة الأمن الفكري، وتحصينهم من الانزلاق نحو الإلحاد، والانفلات من ضوابط الفهم فيما يخص التحديات التي تواجه المنطقة ضبطًا للاندفاع.

مركز الكتاب الدائم بجامعة الأزهر

من جانبه، أكَّد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أنّ افتتاح مركز الكتاب الدائم يتيح للطلاب والباحثين الوصول السهل والميسر إلى جميع إصدارات الأزهر التي تعكس مبادئه الأصيلة في الدعوة إلى العلم، والفكر المعتدل، ونشر القيم الإنسانية، كما أنّ وجود مثل هذا المنفذ من شأنه أن يشجع الطلاب على القراءة والاطلاع، ودعم معارفهم في جانب العلوم الشرعية.

وأوضح رئيس الجامعة أنّ مقر لجنة الفتوى الجديد في جامعة الأزهر خطوة مهمة نحو حفاظ الأزهر على تقديم الفتوى التي تعكس روح الشريعة الإسلامية السمحة إلى الطلاب، كما يواكب متطلبات العصر في تقديم الإرشاد الديني بطريقة علمية تسهم في الحفاظ عليهم من الانحراف.