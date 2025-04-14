سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 14-4-2025 في الأسواق والمحال التجارية

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 14-4-2025 في الأسواق والمحال التجارية

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 14-4-2025 في الأسواق والمحال التجارية

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تحديثًا جديدًا في سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 14-4-2025 في مختلف الأسواق، حيث شهدت أسعار البيض خلال الأيام القليلة الماضية، حالة من الانخفاضات الملحوظة.

وفيما يلي، سعر كرتونة البيض اليوم في مصر للمستهلك لكل الأصناف، مع العلم أنّ الأسعار الموضحة انعكاس لمتوسط سعر السلعة على كل المحافظات، وفق ما أوضحته بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كرتونة البيض اليوم في مصر

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في مصر للمستهلك، 167 جنيهًا، فيما سجل سعر البيع تسليم أرض المزرعة 157 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك إلى 173 جنيهًا، فيما سجل سعر البيع تسليم أرض المزرعة 160 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في مصر بالأسواق، 169 جنيهًا، فيما سجل سعر البيع تسليم أرض المزرعة 159 جنيهًا.

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