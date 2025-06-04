سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 6-4-2025 للمستهلك

أعلنت بورصة الدواجن، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، عن التحديث الجديد في سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك في مصر، بجانب السعر بالنسبة للجملة خلال تعاملات الأحد 6-4-2025، حيث وصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في مصر إلى نحو 174 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وسجل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في مصر نحو 176 جنيهًا للمستهلك، بينما وصل متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» إلى 6.5 جنيه.

وسجل متوسط سعر طبق البيض الأبيض اليوم في مصر نحو 170 جنيهًا للمستهلك، ومتوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» 5.75 جنيه.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك اليوم نحو 174 جنيهًا للمستهلك، بينما وصل متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» إلى 6 جنيهات.

سعر البيض اليوم في بورصة الدواجن

وشهدت أسعار البيض اليوم الأحد 6-4-2025، في بورصة الدواجن والمزارع، تحديثًا جديدًا كما يلي:

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن بين 140 إلى 144 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 155 إلى 170 جنيهًا.

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن اليوم بين 147 إلى 150 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 160 إلى 174 جنيهًا.