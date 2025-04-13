سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 13-4-2025 في الأسواق والمحال

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 13-4-2025 في الأسواق والمحال

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 13-4-2025 في الأسواق والمحال

حدثت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 13-4-2025 في الأسواق، والتي واصلت الانخفاض بنسبة 4% لمتوسط سعر الكرتونة مقارنة بسعر الأمس.

ونوضح سعر كرتونة البيض اليوم في مصر للمستهلك لكل الأصناف، مع العلم أنَّ الأسعار الموضحة انعكاس لمتوسط سعر السلعة على كل المحافظات.

سعر كرتونة البيض اليوم في مصر

سجل سعر كرتونة البيض اليوم في مصر للمستهلك متوسطا بلغ 164 جنيها و35 قرشا، بعد تراجع بمقدار 7 جنيهات للكرتونة مقارنة بسعر الأمس.

سعر البيض اليوم

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك إلى 163 جنيها، بانخفاض 8% مقارنة بسعر الأمس، ما يعادل انخفاضا بمقدار 14 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في مصر بالأسواق، 163 جنيها، و90 قرشا بتراجع 7 جنيهات عن أمس.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في السوق المحلية إلى 164 جنيها و80 قرشا بانخفاض 7 جنيهات مقارنة بسعر الكرتونة أمس.

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