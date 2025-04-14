8 تعليمات للحجاج قبل السفر للسعودية.. نصيحة مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة
8 تعليمات للحجاج قبل السفر للسعودية.. نصيحة مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة
نحو 4 أسابيع تبقت على سفر أول فوج للحجاج إلى الأراضي المقدسة بالسعودية، سواء من حج الجمعيات الأهلية، أو الداخلية، أو الحج السياحي، حيث تعمل كل جهة حاليًا على إعداد الجدول الخاص بمواعيد السفر لكل فوج، وفقًا للتعاقدات الخاصة بالسفر والسكن، وحجز تذاكر الطيران.
8 تعليمات مهمة للحجاج قبل السفر
وحرصت الجهات الخاصة بالحج هذا العام، سواء وزارة الداخلية أو التضامن الاجتماعي، أو حجاج الجمعيات الأهلية أو السياحي، على إعلان التعليمات والإرشادات كافة التي يجب اتباعها من الحجاج في أثناء أداء المناسك بالسعودية، وتتمثل في التالي:-
- الالتزام بجميع تعليمات السـلطات السعودية خلال فترة مناسك الحج، خاصة المتعلقة بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
- الحجاج أصحاب الأمراض المزمنة، يجب اصطحاب جميع الأدوية الخاصة بهم طوال فترة الحج، مع صور من التقارير والوصفات الطبية الموقعة من الطبيب المعالج، وتقديمها لمأموري الجمارك بمنافذ الوصول بالسعودية.
- الإفصاح في منافذ الوصول بالسعودية، عن الأموال أو مصوغات مثل «المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة» وما في حكمها، لا يتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أمريكي فقط، وما يُعادلها من العملات الأجنبية الأُخرى.
- حرص جميع الحجاج المسافرين على الالتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية، ومنها منع التصوير داخل الحرمين الشريفين.
- الالتزام بتعليمات السلطات السعودية في أثناء تفويج الحجاج من مخيمات بـ«منى» وحتى جسر الجمرات.
عدم افتراش الطرق العامة
- ممنوع على الحجاج الجلوس أو الافتراش على الطرق العامة خلال أداء مناسك الحج.
- ممنوع على الحجاج التزاحم خلال أداء المناسك.
- ممنوع الجلوس تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.
وجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، حدد ت الموعد المبدئي لسفر أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1446، في متنصف مايو المقبل.