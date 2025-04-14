8 تعليمات للحجاج قبل السفر للسعودية.. نصيحة مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة

نحو 4 أسابيع تبقت على سفر أول فوج للحجاج إلى الأراضي المقدسة بالسعودية، سواء من حج الجمعيات الأهلية، أو الداخلية، أو الحج السياحي، حيث تعمل كل جهة حاليًا على إعداد الجدول الخاص بمواعيد السفر لكل فوج، وفقًا للتعاقدات الخاصة بالسفر والسكن، وحجز تذاكر الطيران.

8 تعليمات مهمة للحجاج قبل السفر

وحرصت الجهات الخاصة بالحج هذا العام، سواء وزارة الداخلية أو التضامن الاجتماعي، أو حجاج الجمعيات الأهلية أو السياحي، على إعلان التعليمات والإرشادات كافة التي يجب اتباعها من الحجاج في أثناء أداء المناسك بالسعودية، وتتمثل في التالي:-

- الالتزام بجميع تعليمات السـلطات السعودية خلال فترة مناسك الحج، خاصة المتعلقة بالإجراءات الوقائية والاحترازية.