أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 14-4-2025

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 14-4-2025

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 14-4-2025

حالة من الاستقرار سجلتها أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 14-4-2025، حيث تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي بين 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو داخل سوق العبور.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وبحسب البوابة الرسمية لسوق العبور لتجارة الجملة والتجزئة، سجلت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين ما يلي:

- تراوح سعر الكيلو يوسفي بين 20 و35 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من برتقال صيفي بين 10 جنيهات و17 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من جوافة بين 15 و25 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من برتقال أبو سرة بين 17 جنيهًاو21 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو تفاح أمريكي إيطالي بين 50 جنيهًا و100 جنيه.

- تراوح سعر كيلو تفاح تفاح جولدن بين 40 جنيهًا و80 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الجوافة بين 15 جنيهًا و25 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكانتلوب بين 12 جنيهًا إلى سعر 18 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي بين سعر 35 جنيهًا الى سعر 65 جنيهًا.

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