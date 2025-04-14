أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 14-4-2025
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 14-4-2025
حالة من الاستقرار سجلتها أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 14-4-2025، حيث تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي بين 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو داخل سوق العبور.
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم
وبحسب البوابة الرسمية لسوق العبور لتجارة الجملة والتجزئة، سجلت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين ما يلي:
- تراوح سعر الكيلو يوسفي بين 20 و35 جنيهًا.
- تراوح سعر الكيلو من برتقال صيفي بين 10 جنيهات و17 جنيهًا.
- تراوح سعر الكيلو من جوافة بين 15 و25 جنيهًا.
- تراوح سعر الكيلو من برتقال أبو سرة بين 17 جنيهًاو21 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو تفاح أمريكي إيطالي بين 50 جنيهًا و100 جنيه.
- تراوح سعر كيلو تفاح تفاح جولدن بين 40 جنيهًا و80 جنيها.
- تراوح سعر كيلو الجوافة بين 15 جنيهًا و25 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو الكانتلوب بين 12 جنيهًا إلى سعر 18 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي بين سعر 35 جنيهًا الى سعر 65 جنيهًا.