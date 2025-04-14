بالأرقام.. تفاصيل حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر عام 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا صحفيا، يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 128.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل72.1 مليـون دولار خلال عام 2023، وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل قيمة التبادل التجاري بين ومصر وقطر خلال عام 2024 كالتالي:

قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر عام 2024 نحو 128.4 مليون دولار، وفى عام 2023 بلغت قيمة التبادل 72.1 مليون دولار.

قيمة الصادرات المصرية لقطر عام 2024 بلغت 93.4 مليون دولار، و44.3 مليون دولار عام 2023.

قيمة الواردات المصرية من قطر عام 2024 بلغت 35 مليون دولار، وفي عام 2023 بلغت قيمة الواردات 27.8 مليون دولار.

أهم السلع التي صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2024

خضروات وفواكه 38 مليون دولار.

آلات وأجهزة كهربائية 8 ملايين دولار.

محضرات خضر وفواكه 6 ملايين دولار.

أهم السلع التي استوردتها مصر من قطر خلال 2024