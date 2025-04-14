معلومات عن جيلان الجباس صديقة عمر مرموش.. تحترف الإسكواش وتهوى التصوير

كشف النجم المصري الدولي عمر مرموش، المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن هوية صديقته للمرة الأولى، إذ نشر صورة لها عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، وتُدعى صديقة مرموش جيلان الجباس، وجاء هذا الكشف بعد تألق لافت للاعب المصري في مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، والتي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل «مرموش» هدفًا رائعًا خلال هذه المواجهة.

معلومات عن جيلان الجباس صديقة عمر مرموش

وعقب المباراة، أثارت خطوة مرموش بنشر صورة لصديقته داخل غرفة ملابس الفريق، وهي تشير إلى قميصه، مُعلقًا: «حظي السعيد»، جدلًا واسعًا بين متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتساءل البعض عن جيلان الجباس صديقة عمر مرموش، وما هي أبرز المعلومات عنها وفقًا لصفحتها الشخصية على منصة LinkedIn؟

وجيلان الجباس هي من مواليد القاهرة وتبلغ من العمر 25 عامًا، وقد تخرّجت من جامعة ساسكس بمدينة برايتون المملكة المتحدة في عام 2021 بدرجة البكالوريوس في دراسات الاتصال والإعلام، وهي تعمل إخصائية تسويق بإحدى شركات الاتصالات الكبرى، كما أنها عملت من قبل مستشارة في مجال الموضة والأزياء المُستدامة.

صديقة عمر مرموش جيلان الجباس يتابعها على منصة إنستجرام نحو 700 متابع، وتلقب نفسها في السيرة الذاتية على المنصة باسم «جولي»، كما تُجيد جيلان الجباس ممارسة الزومبا والبوكسينج ومن هواياتها التصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى تألقها في رياضة الاسكواش، إذ كانت الفتاة العشرينية إحدى لاعبات الإسكواش ضمن فريق نادي دجلة، وكانت قد حصلت على المركز الرابع تحت 19 سنة خلال عام 2017 خلال بطولة أندية وادي دجلة للاسكواش، وهي ابنة عم يوسف محرم، الصديق المقرب لعمر مرموش واللاعب السابق في صفوف وادي دجلة، وفقًا للصفحة الرسمية للنادي على فيس بوك.

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