«الصحة»: اعتماد مركز طب أسرة القلعة بالإسكندرية وفقًا لمعايير الجودة العالمية «GAHAR»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول مركز طب أسرة القلعة بمحافظة الإسكندرية على اعتماد معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، وذلك بهدف تقديم خدمات صحية بأعلى درجات الأمان والسلامة وفقا للضوابط والمعايير القياسية المعتمدة للجودة، واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات.

تطوير منظومة الرعاية الصحية



وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذا الاعتماد يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية وخطة قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة لتقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة وذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن خدمات الرعاية الأساسية تعد حجر الزاوية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تقديم الدعم للفرق الطبية والإشرافية لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة



وأكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، على التقييم المستمر والمتابعة الدورية باعتبارهما ركيزة أساسية لضمان استدامة التطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، لافتًا إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة الدعم للفرق الطبية والإشرافية لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.



ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن إجمالي منشآت الرعاية الأولية الحاصلة على اعتماد "جهار" خارج محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يبلغ 8 منشآت تضم مركز طب أسرة «أبيس 4 بمحافظة البحيرة، كفر عشما بمحافظة المنوفية، دنا القديمة والقلعة بمحافظة الإسكندرية، أسرة الجبايلة محافظة دمياط، الترفيهي محافظة القليوبية،