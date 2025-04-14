من الورود إلى النودلز.. طقوس العُزاب في «يومهم الأسود» بكوريا الجنوبية

على الرغم من أن شهر فبراير غالبًا ما يُحاط بهالة من الرومانسية، حيث تُزين الشوارع بالقلوب الوردية والأضواء اللامعة بمناسبة عيد الحب، إلا أن هذه الصورة النمطية لا تجد صدى في نفوس الجميع، فهناك أشخاص من يرفضون هذه الرومانسية المُعلّبة، التي تُختزل في باقات الورود وبطاقات المعايدة، ليجدوا في «عيد الحب المضاد» ملاذًا يعبر عن رؤيتهم المختلفة. حول العالم، يتّجه العزّاب وحتى بعض المتزوجين الذين سئموا من العيد التقليدي، إلى تبني هذا المفهوم البديل، وهكذا يتحول الاحتفال من ألوانه الوردية البراقة إلى درجات داكنة، يأتي في مقدمتها اللون الأسود، كرمزية صامتة ترفض البهرج وتنحاز للعمق. اليوم الأسود للعزاب في كوريا الجنوبية

ولكن قبل أن ينتشر هذا الاتجاه عالميًا، كانت كوريا الجنوبية تحتفل بنسختها الخاصة من هذا المفهوم لعقود طويلة، إذ يُقام الاحتفال في الرابع عشر من أبريل في كوريا الجنوبية، ويُضفي لمسة فريدة على الأعياد الرومانسية من خلال الاحتفاء بالعزوبة، فبينما يركز عيد الحب في الرابع عشر من فبراير واليوم الأبيض في الرابع عشر من مارس على الأزواج، يمثل «اليوم الأسود» مناسبة خاصة للأشخاص الذين لا تربطهم علاقات عاطفية، ويتمحور هذا العيد حول تناول طبق «الجاجانغميون»، وهو طبق مريح من نودلز القمح يُقدم مع صلصة الفاصوليا السوداء المميزة، بحسب صحيفة «Times Now».

ويعود أصل طبق الجاجانغميون إلى مدينة إنتشون في أوائل القرن العشرين، والتي تضم أكبر حي صيني في كوريا الجنوبية، وقد ابتكر هذا الطبق طاهٍ من مقاطعة شاندونغ الصينية، قام بتطوير طبق نودلز ولحم خنزير تقليدي من شمال الصين ليتناسب مع الأذواق الكورية المحلية، أما النسخة الحالية من الطبق، فقد تطورت بشكل كبير لدرجة أنها لم تعد تشبه جذورها الصينية إلا قليلًا، وأصبحت تعتبر اليوم طبقًا كوريًا أصيلًا بامتياز.

ويتألف طبق الجاجانغميون من نودلز قمح سميكة مغطاة بصلصة سوداء لامعة وغنية، تُحضّر أساسًا من معجون الفاصوليا السوداء المخمرة، ويُضاف إليها عادةً لحم الخنزير والبصل والكوسا، بينما تتضمن بعض variations المأكولات البحرية والملفوف، كما تتوفر خيارات نباتية لتناسب مختلف التفضيلات؛ وغالبًا ما يُزين الطبق بشرائح الخيار والبيض المسلوق، ويُقدم إلى جانبه الفجل الأصفر المخلل كنوع من المقبلات.

وقد رسخ الجاجانغميون مكانته كواحد من الأطباق المريحة والمحبوبة في كوريا الجنوبية، ويحظى بشعبية خاصة في المناطق القريبة من المدارس والمكاتب بفضل مذاقه اللذيذ والمعتدل وتكلفته المعقولة؛ ومن اللافت للنظر أنه على الرغم من أن الجاجانغميون أصبح الآن وجبة أساسية لخدمات التوصيل في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، حيث يُنقل عادةً في أوعية معدنية مميزة يقوم الزبائن بإعادتها بعد الانتهاء من الوجبة، إلا أن هذا الطبق قد اكتسب شعبية واسعة في الصين، التي كانت نقطة انطلاق رحلته في عالم الطهي.

ارتداء الملابس السوداء في يوم العزاب

وفي «يوم العزاب» الكوري الجنوبي، الذي يوافق 14 أبريل، يرتدي الأشخاص غير المرتبطين عاطفيًا ملابس سوداء، ويتجمعون لتناول أطباق الجاجانغميون اللذيذة، وقد يصاحبونها أحيانًا بالقهوة السوداء؛ وما بدأ كمناسبة ذات طابع حزين يعبر فيها العزاب عن وحدتهم، تطور ليصبح احتفالًا أكثر إيجابية ومرحًا، إذ شهدت كوريا الجنوبية الحديثة تحولًا في التركيز على العلاقات الاجتماعية، مما أضفى على هذا اليوم طابعًا احتفاليًا، وقد استغلت بعض الشركات هذه المناسبة لتنظيم مسابقات لتناول الجاجانغميون وتقديم عروض ترويجية خاصة بالعزاب.