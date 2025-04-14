«جولد بيليون»: تصريحات ترامب تعيد الذهب إلى الصدارة رغم الهبوط الهامشي

حافظت أسعار الذهب العالمية على استقرارها، خلال تعاملات اليوم، بعدما اقتربت من تسجيل مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، وسط حالة ترقب في الأسواق العالمية بسبب المخاطر الاقتصادية المتمثلة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.

وبحسب «جولد بيليون»، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% مع افتتاح التداولات، لتستقر عند 3231 دولارًا للأونصة، بعدما سجلت أعلى مستوى تاريخي عند 3245 دولارًا.

صعود الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية

وجاء هذا التراجع الطفيف متزامنًا مع تحسن مؤقت في معنويات الأسواق المالية، حيث صعدت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، مدعومة بإعلان البيت الأبيض إعفاء السلع الإلكترونية من الرسوم الجمركية المرتفعة 14.5% المفروضة على الصين، ما خفف من مخاوف الشركات الأمريكية الكبرى.

لم تدم حالة الارتياح طويلاً، إذ سرعان ما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحات الإعفاء، مؤكدًا فرض رسوم بنسبة 20% على الواردات الإلكترونية، مع تلميحات بفرض رسوم إضافية قريبًا.

وأدت هذه التصريحات المتناقضة إلى إبقاء المستثمرين في حالة ترقب، خاصة مع استمرار التصعيد بين واشنطن وبكين، حيث فرضت الصين رسومًا انتقامية بنسبة 125% على وارداتها الأمريكية، دون إشارات إلى نيتها للتراجع.

حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي

تشير التقديرات إلى احتمال بنسبة 50% لحدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي هذا العام، نتيجة اضطرابات التجارة العالمية، وهو ما دفع الذهب للصعود خلال الأسابيع الماضية، كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي (الأدنى في 3 سنوات) وانخفاض أسعار السندات الحكومية في تعزيز جاذبية الذهب، خاصة بعد تراجع بيانات التضخم الأمريكي في مارس، مما عزز توقعات خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ورفعت المؤسسة المالية توقعاتها لسعر الذهب بنهاية 2025 إلى 3700 دولار للأونصة من 3300 دولار، مع توقعات بوصوله إلى 3880 دولارًا في حال تفاقم الركود، مدعومًا بطلب البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار.